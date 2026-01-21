A Harcosok Klubjában közzétett üzenetében jelentette be Orbán Viktor, hogy még a mai nap folyamán Davosba utazik a Világgazdasági Fórumra, ahova Donald Trump amerikai elnök hívta meg.

Kormányülés bezártával irány Davos. Trump meghívására. Megalakítjuk a Béketanácsot. Aztán átvágtatunk Brüsszelbe, a rendkívüli miniszterelnöki csúcsra. Hosszú éjszakák előtt állok. Pénteken vissza Magyarországra. Szombaton Kaposvár

– tolmácsolta a miniszterelnök üzenetét a Magyar Nemzet. Ebből kiderül az is, hogy jó eséllyel újabb „háborúellenes gyűlést” tartanak majd a hétvégén Orbánék, ezúttal a somogyi megyeszékhelyen.

A béketanácsba szintén Trump hívta meg a kormányfőt, azóta a Kreml közölte, hogy Putyin és Oroszország is kapott meghívót a körbe. A fehérorosz elnök, Aljakszandr Lukasenka közben szó szerint maga adta be a jelentkezését, míg Izrael, Azerbajdzsán és Örményország elfogadták Trump invitálását.