Orbán Davosba utazik Trump meghívására

Roberto Schmidt / Getty Images
admin Rugli Tamás
2026. 01. 21. 13:15
A kormányfő és az amerikai elnök a Világgazdasági Fórumon tervezi megalakítani az úgynevezett béketanácsot.

A Harcosok Klubjában közzétett üzenetében jelentette be Orbán Viktor, hogy még a mai nap folyamán Davosba utazik a Világgazdasági Fórumra, ahova Donald Trump amerikai elnök hívta meg.

Kormányülés bezártával irány Davos. Trump meghívására. Megalakítjuk a Béketanácsot. Aztán átvágtatunk Brüsszelbe, a rendkívüli miniszterelnöki csúcsra. Hosszú éjszakák előtt állok. Pénteken vissza Magyarországra. Szombaton Kaposvár

– tolmácsolta a miniszterelnök üzenetét a Magyar Nemzet. Ebből kiderül az is, hogy jó eséllyel újabb „háborúellenes gyűlést” tartanak majd a hétvégén Orbánék, ezúttal a somogyi megyeszékhelyen.

A béketanácsba szintén Trump hívta meg a kormányfőt, azóta a Kreml közölte, hogy Putyin és Oroszország is kapott meghívót a körbe. A fehérorosz elnök, Aljakszandr Lukasenka közben szó szerint maga adta be a jelentkezését, míg Izrael, Azerbajdzsán és Örményország elfogadták Trump invitálását.

