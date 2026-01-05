Ha Donald Trump megtámadja Grönlandot, az a NATO végét jelenti, mondta Mette Frederiksen miniszterelnök a dán TV2-nek adott interjújában.

Az amerikai elnök a napokban újra elkezdte pedzegetni az ásványkincsekben gazdag és a világtérképen stratégiai ponton elhelyezkedő Grönland megszállását a nyilatkozataiban. Legutóbb magyar idő szerint hétfőn, az elnöki gépen beszélt arról a sajtónak, hogy az USA-nak nemzetbiztonsági szempontból szüksége lenne a szigetre, mivel körülveszik orosz és kínai hajók, Dánia pedig nem tudja kezelni a helyzetet. Trump fenyegetéseinek külön nyomatékot ad Nicolás Maduro venezuelai elnök hétvégi fogságba ejtése.

[Trumpot] komolyan kell venni, amikor azt mondja, hogy Grönlandot akarja. […] De azt is világossá teszem, hogy ha az USA úgy dönt, hogy katonailag megtámad egy másik NATO-országot, akkor mindennek vége, a NATO-val és így a második világháború vége óta fennálló biztonsággal együtt

– mondta Frederiksen.

A nagyrészt autonóm, de Dánia fennhatósága alá tartozó Grönland miniszterelnöke, Jens-Frederik Nielsen teljesen elfogadhatatlannak nevezte Trump újbóli fenyegetéseit, és emlékeztetett arra, hogy a sziget generációk óta az USA hűséges barátja.