Trump: Így vagy úgy, de mindenképp megszerezzük Grönlandot

Emil Stach / MTI / EPA / Ritzau
Az ifjabb Donald Trump üzletembert, Donald Trump amerikai elnök fiát szállító repülõgép a dán fennhatóság alatt álló Grönland fõvárosának, Nuuknak a repülõterén 2025. január 7-én.
24.hu
2026. 01. 12. 11:40
Az ifjabb Donald Trump üzletembert, Donald Trump amerikai elnök fiát szállító repülõgép a dán fennhatóság alatt álló Grönland fõvárosának, Nuuknak a repülõterén 2025. január 7-én.

Donald Trump amerikai elnök elmondása szerint nyitott a tárgyalásokra Grönland kapcsán, de leszögezte, hogy „így vagy úgy, de megszerzik” a Dániához tartozó területet.

„Ha nem szerezzük meg Grönlandot, akkor az oroszok vagy a kínaiak szerzik meg, amit nem fogok hagyni” – jelentette ki az elnöki különgépen, egy Air Force One-on újságíróknak. Trump azon gúnyolódott, hogy ez esetben két kutyaszán nézne szembe kínai vagy orosz rombolókkal és tengeralattjárókkal.

Amikor Trumpot arról faggatták, hogy az amerikai igény Grönlandra milyen hatással lesz a NATO-ra, vállat vont. „Ha hatással lesz, hatással lesz. A NATO-nak sokkal nagyobb szüksége van ránk, mint nekünk a NATO-ra” – jelentette ki az amerikai elnök a The Guardian tudósítása szerint.

Trumpék grönlandi terveit nemcsak az európai szövetségesek, hanem Kína is bírálta: a kínai külügy szóvivője a nemzetközi jog tiszteletére szólította fel az Egyesült Államokat.

Nuuk település Grönlandon
Reuters: Trumpék azt fontolgatják, hogy megpróbálják lefizetni a grönlandiakat
Az USA nagyon akarja Grönlandot.

