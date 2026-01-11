Az iráni elnök külföldi ellenségekre fogja a tüntetéseket, de hajlandó tárgyalni

Külső „ellenségek” destabilizálni igyekeznek Iránt, és ennek érdekében terroristákat küldtek az országba, akik mecseteket gyújtanak fel, és köztulajdonban álló épületekre támadnak – jelentette ki Maszúd Peszeskján iráni elnök vasárnap egy televíziós interjúban. Arra szólította fel az irániakat, hogy „ne csatlakozzanak zavargókhoz és terroristákhoz”, akik embereket gyilkolnak meg.

Egyúttal hangoztatta, hogy Irán kormányzata kész meghallgatni a lakosság kéréseit, és igyekszik megoldani a gazdasági problémákat.

Az országban vasárnap is folytatódtak a tüntetések, amelyeket eredetileg december 28-án Teheránban indítottak el a kereskedők a drága megélhetés és a valuta leértékelődése miatt, de az elmúlt napokban számos más városra is átterjedtek.

Az Egyesült Államokban székhellyel rendelkező Human Rights Activists News Agency (HRANA) szervezet közleményt adott ki arról, hogy a mozgalom kezdete óta 116 ember halálát erősítette meg, köztük 37 biztonsági emberét és más tisztviselőét. A New York-i székhelyű Irán Emberi Jogi Központ (CHRI) közölte, hogy „közvetlen tanúvallomásokat és hiteles jelentéseket” kapott több száz tüntető haláláról.

Washington kész segíteni

Miután az Egyesült Államok kormányzata az elmúlt napokban egyértelművé tette, hogy ellenzi a tüntetők elleni erőszakot, és szükség esetén Washington „kész segíteni” az iráni népnek, az iráni parlament elnöke, Baker Kalibaf vasárnap arra figyelmeztetett, hogy az esetleges amerikai csapásokat Irán meg fogja torolni úgy, hogy amerikai katonai célpontokat és az Egyesült Államok tengeri közlekedését segítő célpontokat támad.

Az állami televízióban Eszkandar Momeni iráni belügyminiszter kijelentette, hogy a „vandalizmus” cselekményei csökkenőben vannak, és súlyos következményekre figyelmeztette „azokat, akik a tüntetéseket pusztításhoz, káoszhoz és terrorcselekményekhez vezetik”.

Vasárnap a rendőrség vezetője bejelentette, hogy „fontos őrizetbe vételeket” hajtottak végre a zavargások vezetői ellen, akiket „a jogi eljárások lezárulta után megbüntetnek”.

(MTI)