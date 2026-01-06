Hadházy: Mészáros Lőrincék kikapcsolták a jeladót a Csendes-óceán közepén

Hadházy Ákos független képviselő újabb részletet osztott meg Mészáros Lőrinc felcsúti gázszerelő-dollármilliárdos, miniszterelnöki bizalmas egzotikus nyaralásáról, amelynek általunk ismert eddigi legutolsó állomása a Hawaii-szigeteken volt.

„Tegnap helyi idő szerint 9 órakor felszállt a gépe Honolulun és elindult délnek, de az erre szakosodott oldalakon kb. egy órával később már nem volt látható jeladás. Azért még ne aggódjanak, privát jeteknél, távol a szárazföldtől előfordul az ilyen” – írta a repülés világában is otthonos, pilótavizsgával is rendelkező képviselő, aki szerint valószínűleg csak annyi történt, hogy kikapcsolták a jeladót.

A politikus feltételezése alapján vélhetően Bora-Bora szigetén, Francia Polinéziában áztatja a lábát Mészáros és csapata.