Hadházy: Mészáros Lőrincék kikapcsolták a jeladót a Csendes-óceán közepén

Szajki Bálint / 24.hu
Mészáros Lőrinc a feleségével, Várkonyi Andreával a FeHoVa (Fegyver, Horgászat, Vadászat) kiállításon 2024. február 8-án.
24.hu
2026. 01. 06. 08:56
Szajki Bálint / 24.hu
Hadházy Ákos független képviselő újabb részletet osztott meg Mészáros Lőrinc felcsúti gázszerelő-dollármilliárdos, miniszterelnöki bizalmas egzotikus nyaralásáról, amelynek általunk ismert eddigi legutolsó állomása a Hawaii-szigeteken volt.

„Tegnap helyi idő szerint 9 órakor felszállt a gépe Honolulun és elindult délnek, de az erre szakosodott oldalakon kb. egy órával később már nem volt látható jeladás. Azért még ne aggódjanak, privát jeteknél, távol a szárazföldtől előfordul az ilyen” – írta a repülés világában is otthonos, pilótavizsgával is rendelkező képviselő, aki szerint valószínűleg csak annyi történt, hogy kikapcsolták a jeladót.

A politikus feltételezése alapján vélhetően Bora-Bora szigetén, Francia Polinéziában áztatja a lábát Mészáros és csapata.

