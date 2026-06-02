A Mészáros Lőrinc tulajdonába tartozó Talentis Event and Marketing Kft. rendezvényszervező cég kiugróan jó évet zárt 2025-ben: 18,4 milliárdos bevételre tettek szert, melyből egy 2,7 milliárdos tételt az „egyéb bevétel” kategóriába soroltak – vette észre a 444. Az azonban nem derül ki a beszámolóból, a bevétel növekedése miből ered, ahogyan a 2,7 milliárdos tétel eredete sem világos.

A vállalat többek között olyan rendezvényeket szervezett, mint a Puskás Akadémia karácsonyi gálája, a Mészáros Családi Nap, az MBH bank konferenciája és partnereseménye, de a nemrég tartott Vál-völgyi Fesztivált is ők hozták tető alá.

A bevételekkel párhuzamosan a személyi jellegű ráfordítások is nőttek, a megelőző év 620 millió forintja után 2025-ben 1,7 milliárdot költöttek el ezekre. Összességében a korábbi 1,6 milliárd forint után tavaly 3,3 milliárd forintos nyereséget ért el a cég, aminek nagyobb részét, 2,4 milliárd forintot ki is vették osztalékként.

Hétfőn már beszámoltunk róla: vegyes évet zártak Mészáról Lőrinc cégei 2025-ben.

A többek között vagyonkezeléssel, üzleti tanácsadással és infrastruktúrafejlesztéssel foglalkozó Talentis Group Zrt. 2025-ben 3,4 milliárd forintos nettó árbevétel mellett több mint 40 milliárd forintos adózott eredményt ért el, osztalékként pedig 610 millió forintot fizette ki. Ezzel szemben a leggazdagabb magyar agrárcége, a Talentis Agro adózott eredménye 2025-ben több mint 1,35 milliárd forintos mínuszba fordult, így osztalékfizetésről nem is döntöttek.