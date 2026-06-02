Már csak egy embert ápolnak a miskolci kórházban a tiszaújvárosi robbanás sérültjei közül

Szajki Bálint / 24.hu
Rugli Tamás
2026. 06. 02. 09:52
Ő is jó állapotban van a legfrissebb tájékoztatás szerint, sebkezelés miatt ápolják még mindig az intézményben.

Már csak egy sérültet kezelnek a tiszaújvárosi robbanás Miskolcra szállított érintettjei közül a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórházban – közölte az intézmény sajtóosztálya kedden az MTI-vel.

Mint írták, folyamatosan javul a baleset sérültjeinek állapota, közülük egy személy már hétvégén hazatérhetett a családjához, míg egy beteg kedden hagyhatja el a kórházat. Az intézményben ápolt harmadik sérült a tájékoztatás szeront „jó, általános állapotban” van, őt sebkezelés miatt ápolja még a kórház Baleseti- és Mozgásszervi Sebészeti Centrum Akut Mozgásszervi Sebészeti Osztályán.

A Mol tiszaújvárosi üzemében május 22-én reggel történt robbanás, a kórházba aznap délelőtt több könnyebb, első- és másodfokú égési sérüléseket szenvedett sérülteket szállítottak. Az intézménybe szállított személyek közül többen kórházi ápolásra szorultak, egy embert megfigyelés után hazaengedtek – olvasható a közleményben.

A Mol Petrolkémia területén történt robbanásban egy ember életét vesztette.

