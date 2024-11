Vadonatúj, 22 milliárdos luxusrepülő jelent meg a NER-közeli üzletemberek flottájában

A jethez már több alkalommal repült a Mészáros Lőrinc-féle helikopter, októberben pedig pár óra különbséggel jött haza a NER-es kötődésű OE-HUG jelű repülővel Bordeaux-ból, ahol a Mészáros borászának nevezett Kalocsai László cége rendelkezik szőlőbirtokkal és szállodával. Az OE-LOT több alkalommal is heteket töltött külföldön az utasaira várva, ami egyértelműen azt jelzi, hogy nem bérelt járat, hanem valakinek az érdekeltségébe tartozik.

A világ minden részén repülőgépeket fotózó hobbiközösség, az úgynevezett „plane spotterek” Budapesten készült fotóit nézegetve bukkant rá a portál a magánrepülőgépre.

A vadonatúj, 2024-es gyártású Bombardier Global 6500-as modell, melynek több más, Budapesten állomásozó luxusgéphez hasonlóan az osztrák AvconJet az üzembentartója.

Egy charterutakat szervező cég ismertetője szerint ennek a repülőgéptípusnak az

újonnani ára 56 millió dollár, azaz 22 milliárd 120 millió forint.

A magángép – az útvonaladatai szerint – 2024. szeptember 4-én hagyta el a kanadai gyárat, és repült át Montreálból először Bécsbe, majd pár nappal később onnan Budapestre. A magyar főváros nemzetközi repülőtere azóta is bázisa a privát jetnek: innen indul útnak, és ide is érkezik vissza. Mindez arra utal, hogy az OE-LOT lajstromjelű gépet – valamilyen pénzügyi konstrukcióban – Budapesten „vette” valaki, amely abból is sejthető, hogy a repülőnek több olyan útja is volt, amikor egy vagy akár több mint két hétig külföldön maradt az utasával. Ez pedig egyértelműen azt mutatja, hogy nem egyszerű, alkalmi bérlésről van szó: a privát jetet ilyenkor a „tulajdonos” vagy hozzá köthető személyek használják.

Hol járt eddig az OE-LOT?

Bár a repülőgép még nem túl sok helyen járt, máris sejthető, hogy kapcsolatban áll a NER legfelsőbb köreivel.