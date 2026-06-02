Szulák Andrea és Máté Gábor színész is bekerültek a Halhatatlanok Társulatába

Akárcsak tavaly, idén is nyolc új taggal bővült a Halhatatlanok Társulata. Ezúttal is a közönség dönthette el, kik azok a művészek, akik tehetségükkel, a nemes célok, a kultúra, a művészetek, valamint a társadalom melletti kiállásukkal kiérdemelték, hogy a Társulat Örökös Tagjai legyenek.

Az elismerést idén Köles Ferenc és Máté Gábor színészek, Hegyi Barbara és Szulák Andrea színésznők, Pászthy Júlia és Rozsos István operaénekesek, valamint Kováts Tibor és Nagy Írisz táncművészek kapják.

Az elismerést megnyerő művészek lábnyomát 2026. szeptember 19-én, szombaton 11 órakor avatják fel ünnepélyes keretek közt az Operettszínház előtti Halhatatlanok sétányán.

Hét évvel ezelőtt az ATV élesztette újra és vállalta a szavazás és a díjátadó teljeskörű lebonyolítását. A Halhatatlanok Társulatát 1996-ban az egykori Stúdió című televíziós kulturális hetilap alkotói, Érdi Sándor és Szegvári Katalin alapították. Az Alapítvány kuratóriumának tagjai: Németh S. Szilárd, Kauzál Márton, Nagy Márta, és Rónai Egon, valamint az elnök, Szinetár Miklós. A jelölteket idén a kuratórium mellett egy neves művészekből álló Művészeti Bizottság szavazta meg, melynek tagjai Kiss Mari, Für Anikó, Bodor Johanna, Esztergályos Cecília, Gulyás Dénes, Lukács Sándor, László Ferenc, Zilahy Tamás, Metzger Márta, valamint Oszkó-Jakab Natália.