Venezuela belügyminiszterének állítása szerint legalább 100-an meghaltak az amerikai támadásban, aminek részeként eltávolították a hatalomból Nicolás Maduro elnököt szombaton.

„Eddig, és hangsúlyozom, hogy eddig, 100 halott van, 100. És hasonló számú sérült. Olyan emberek haltak meg, akiknek semmi közük nem volt a konfliktushoz, civilek, otthonukban tartózkodó nők… akiket eltaláltak a hazánkra ledobott nagy erejű bombák” – mondta a CNN szerint Diosdado Cabello.

Caracas eddig nem közölte az amerikai támadás áldozatainak számát, a hadsereg viszont korábban közzétett egy listát, amelyen 23 halott neve szerepelt, írja a Reuters. Venezuelai tisztviselők szerint a Maduro védelmét ellátó kontingens nagy részét „hidegvérrel” meggyilkolták. Kuba közölte, hogy többen életüket vesztették a katonai és hírszerző szolgálataiknak tagjai közül az országban szombaton.

Donald Trump amerikai elnök szerdán azt írta a közösségi oldalán, hogy az USA 30-50 millió hordó olajat foglal le a megtámadott országban, amit értékesít a piacon „a venezuelai és az amerikai nép javára”. Venezuela a világ legnagyobb, mintegy 303 milliárd hordónyira becsült kőolajtartalékán fekszik, az olajexport az ország legfontosabb devizaforrása, ami komoly érdekként állhatott Maduro elrablásának hátterében.

Marco Rubio külügyminiszter szintén szerdán egy sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy az USA-nak háromlépcsős terve van Venezuela számára, ami az ország stabilizálásával kezdődik. Elmondása szerint végül a venezuelai nép feladata lesz átalakítani országukat.