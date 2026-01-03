Drog, olaj, elcsalt választás, geopolitika – összetett okok vannak az amerikai támadás mögött

A Venezuelával vívott amerikai drogháború valóságalapja minimális – írtuk decemberi cikkünkben, amikor már reális esély mutatkozott egy amerikai katonai csapásra. Már akkor az látszott, hogy Donald Trump célja elsősorban Nicolás Maduro rendszerének felszámolása lehet. Hogy miért, és hogy e szándék mögött nem csupán az olaj, de az amerikai geopolitikai érdek is ott van, arról ebben az elemzésben írtunk bővebben. Az ország gazdasági és politikai elszigeteltsége, az ott zajló társadalmi katasztrófa és az amerikai szankciók ugyanis arra sarkallták a Maduro-rezsimet, hogy szorosabbra fűzze a viszonyát Pekinggel és Moszkvával.

Mindazonáltal tény, hogy a 2024. júliusi elcsalt elnökválasztás után Maduro brutális erőszakhullámot szabadított az országára. Az USA pedig nem a szélsőbaloldali elnököt, hanem kihívóját, Edmundo González Urrutiát ismerte el győztesnek. Nem mellesleg a 2025-ös Nobel-békedíjat a venezuelai ellenzéki politikus, a hazájában bujkálni kényszerülő María Corina Machado kapta, akinek az erőfeszítéseit az amerikai elnök is elismeri. (A másfél évvel ezelőtti elnökválasztáson a hatalom jogi úton akadályozta meg Machado indulását, így lett González az ellenzéki jelölt.)