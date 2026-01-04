venezuelaelrabláselnöknicolas maduro
Elon Musk ingyenes internetet adna Venezuelának

AFP
24.hu
2026. 01. 04. 14:30
AFP

Elon Musk ingyenes műholdas internethozzáférést ajánlott fel Venezuela számára a Starlink rendszerén keresztül vasárnap, miután a dél-amerikai országból eltávolították Nicolás Maduro elnököt – írja az MTI.

A milliárdos vállalkozó a tulajdonában lévő X közösségi oldalon jelentette be, hogy február 3-ig a „Starlink ingyenes szélessávú szolgáltatást biztosít Venezuela polgárai számára, hogy lehetővé tegye a kapcsolattartást”. Egy másik bejegyzésben hozzátette, hogy a venezuelai embereket kívánja támogatni.

Nicolás Maduro venezuelai elnököt és feleségét az amerikai különleges erők emberei fogták el egy caracasi lakókomplexumban, az akciót az amerikai hadsereg átfogó katonai művelete támogatta Venezuela több pontján légicsapásokkal. Az Egyesült Államokban 2020 óta vád alatt álló dél-amerikai államfőt szombaton vízi- és légiúton szállították New Yorkba, ahol nyilvántartásba vették.

Maduro a tervek szerint már hétfőn megjelenhet a New York-i bíróság előtt, ahol ismertetik a vele szemben már 2020-ban megfogalmazott részletes vádakat, köztük „kábítószer-terrorizmust” és további kábítószer-bűncselekményeket.

Lattmann Tamás: Nem felel meg a nemzetközi jognak, hogy egy ország a hazájában elfogja egy másik ország államfőjét
Jogi értelemben ugyanolyan agresszió történt Venezuelában, mint amikor Oroszország megtámadta Ukrajnát.

(MTI)

