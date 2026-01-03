erdélyhavazásáramkimaradásközlekedés
Nagyvilág

Több tízezren maradtak áram nélkül Erdélyben a nagy havazás miatt

David McNew/Getty Images
24.hu
2026. 01. 03. 10:58
David McNew/Getty Images

Erdélyben komoly fennakadást okozott a közlekedésben és az energiaellátásban a szombat virradóra lehullott nagy mennyiségű hó, írja az MTI. Több megyében utakat kellett lezárni az úttestre kidőlt fák miatt, és több ezer háztartásban szünetel a villanyáramellátás.

Fehér megyében szombatra virradóra 42 ezer fogyasztó maradt villanyáram nélkül a havazás nyomán. Az energiaellátás hiányában mintegy nyolcezer háztartásban a vízellátást biztosító szivattyúk sem működnek, közölte a katasztrófavédelmi felügyelőség (ISU). A dél-erdélyi megyében több megyei út is járhatatlanná vált, miután fák dőltek az úttestre. Hasonló dolog miatt riasztották a tűzoltókat Gyulafehérváron is, míg több településen a hó súlya alatt leszakadt vezetékek okoztak problémát.

Több mint hétezer fogyasztó maradt áram nélkül Hargita megyében, Szováta és Korond térségében is az erős szél és nagy mennyiségű hó miatt.

Gyergyószentmiklós és a Gyilkos-tó között a tűzoltók közbelépésére volt szükség, miután az úttestre kidőlt fák akadályozták a közlekedést. Brassó megyében Predeal és Barcarozsnyó (Rasnov) között szünetelt a forgalom az úttestre lehullt nagy mennyiségű hó miatt. Maros megyében több mint 60 település közel 14 ezer fogyasztója maradt áram nélkül. Kidőlt fák miatt riasztották a katasztrófavédelmi egységeket Marosvásárhelyen, Segesváron és Dicsőszentmártonban (Tarnaveni) is.

Máramaros megyében szombatra virradóra több mint ezer tonna csúszásgátló anyagot szórtak szét az utakon – közölte a prefektúra szóvivője, Dan Buca. A megyében télies körülmények között zajlik a közlekedés, több, kevésbé forgalmas megyei utat lezártak a hatóságok. A hegyekben a hótakaró vastagsága 30 centiméterhez közelít. A román meteorológiai szolgálat (ANM) előrejelzése szerint a télies időjárás hétfő estig folytatódik, ez idő alatt havazásra, ónos esőre, hóviharra kell számítani. A hegyvidéken a hóréteg vastagsága a félmétert, Erdély és Máramaros egyéb részein a 15 centimétert is elérheti.

Kapcsolódó
havazás, időjárás, város
Újév után ismét havazás jön, ráadásul huzamosabb ideig
Reggel, majd aztán este is leeshet egy adag hó az ország több pontján.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Trump: Elkaptuk Madurót és a feleségét
Veszélyhelyzetet hirdetett Maduro
Páncélosok az elnöki palotánál
„Antiszemita benzint öntött a nyílt tűzre” Izrael szerint New York új polgármestere
Donald Trump: Elkaptuk a venezuelai elnököt és a feleségét
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik