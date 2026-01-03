Újév után ismét havazás jön, ráadásul huzamosabb ideig

Január 3-án szombaton egy hullámzó frontrendszer alakítja időjárásunkat. A déli országrészben reggel, majd átmeneti szünet után estétől ismét egyre több helyen számíthatunk havas esőre, havazásra – írja a Kiderül.hu.

Szombaton a nap első felében észak, északnyugat felől fokozatosan szakadozik, csökken a felhőzet, egyre többfelé kisüt a nap, azonban délen, valamint a Nyugat-, Délnyugat-Dunántúlon maradhatnak tartósan felhős körzetek. A déli tájakon elszórtan még előfordulhat havas eső, gyenge havazás, majd délutánra ott is megszűnik a csapadék.

Estétől délnyugat, nyugat felől ismét felhősödés kezdődik, és újból előfordulhat havas eső, havazás.

A nyugati, északnyugati szél hazánk északkeleti felén időnként megélénkül, néhol meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 0 és +5 fok között alakul. Késő este +2, -4 fok valószínű.

Jövő héten még több hó eshet

Érdekesség, hogy a jövő héten még nagyobb lesz az esély a havazásra: hétfőn szintén a déli országrészben hullhat a hó, kedden viszont egy mediterrán ciklon veheti célba a Kárpát-medencét, ami kiterjedt és intenzív havazással kecsegtet.