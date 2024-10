Maduro brutális erőszakhullámot szabadított Venezuelára

Venezuelában július 28 végén tartottak elnökválasztást, amelyet a hivatalos eredmények szerint a regnáló elnök, Nicolás Maduro nagy fölénnyel nyert meg. Az ellenzék által ismertetett, a szavazógépek összesített számai alapján készült jelentés azonban épp ellenkező következtetésre jutott. Azaz valójában az ő jelöltjük, Edmundo González kapta a legtöbb voksot. Mivel a szavazást jól dokumentáltan csalások tarkították, amit az ellenzék bejelentése is megerősít, Maduro „győzelmének” kihirdetése hatalmas felháborodást okozott mind belföldön, mind nemzetközi szinten. Az ENSZ megfigyelői szerint a választás „nem ütötte meg az átláthatóság és az integritás legalapvetőbb mércéit sem”. Az amerikai Carter Központ, az egyetlen, a választást hivatalosan is felügyelő nemzetközi szervezet hasonlóképpen vélekedett.

Elnök legitimitás, megválasztott elnök hatalom nélkül

Augusztus elején több amerikai ország kormánya is úgy döntött, hogy Gonzálezt ismeri el megválasztott elnöknek. A legfontosabb az Amerikai Egyesült Államok, de a tiltakozók közé tartozik Javier Milei libertárius argentin elnök is. Ha Gonzálezt nem is ismerték el,

Maduro győzelmét még a baloldali vezetésű Brazília és Kolumbia sem fogadta el.

Ez azért lényeges, mert ezek az államok eddig barátibb hangot ütöttek meg a Maduro-rezsimmel, ráadásul Venezuela közvetlen szomszédai.

Az USA szeptember közepén a caracasi rezsim 16 tisztviselőjét sújtotta szankciókkal, köztük a választási bizottság és az elcsalt eredményeket hitelesítő alkotmánybíróság tagjait is. Az intézkedés alá vont egyének külföldi bankszámláit befagyasztották, a jövőben nem bonyolíthatnak nemzetközi tranzakciókat, és nem utazhatnak be az Egyesült Államok területére. A szankciók hatása azonban korlátozott: csak annyiban érvényesek, amennyiben Washington be tudja őket tartatni, és egyelőre magát Madurót nem is érintik.

„Ahelyett, hogy a venezuelai népnek a választóurnáknál kinyilvánított véleményét tiszteletben tartották volna, Maduro és képviselői magukat hirdették ki győztesnek, miközben elnyomták és megfélemlítették a demokratikus ellenzéket” – indokolta a döntést Anthony Blinken amerikai külügyminiszter.

Elemzők sokkal széleskörűbb büntetőintézkedésekre számítottak, mivel szerintük ahhoz, hogy Maduro hatalma meginogjon, a bejelentetteknél többre lenne szükség. A Biden-adminisztráció például egyelőre nem állította vissza az országot korábban sújtó teljes olajembargót, így több amerikai olajcég is folytathat kitermelést venezuelai területen. Washington szerint ugyanis a keményebb szankciók a venezuelai népnek ártanának. Mindemellett a döntés mögött prózaibb okok is meghúzódhatnak. Az említett

olajcégek, élükön a leginkább érintett Chevronnal, egyes sajtóinformációk szerint a színfalak mögött már augusztus óta azért lobbiznak, hogy Washington békéljen meg Maduróval, az olajkitermelés változatlan ütemű folytatása érdekében.

Ezzel azonban nem mindenki ért egyet. Az üzleti világ vezető lapja, a The Wall Street Journal szerkesztőségi állásfoglalásaiban rendszeresen szankciókat követel, akár a teljes embargó visszavezetését is. A republikánusok szintén keményvonalasnak számítanak a kérdésben. Ismeretes, hogy Donald Trump korábbi elnök nemzetbiztonsági tanácsadója, John Bolton, még Venezuela katonai megszállását sem vetette el. Igaz, az elnöki posztra visszatérni szándékozó Trump egyelőre nem nyilvánult meg a kérdésben.

A nagyobb szigornak ráadásul a pártokon átívelően vannak hívei: Dick Durbin demokrata szenátor nemrégiben benyújtotta a Valor Act nevű törvénytervezetet, amely a teljes olajembargó visszavezetését irányozza elő. Mindez előrevetít egy komolyabb amerikai-venezuelai konfliktust. A caracasi rezsim például szeptemberben amerikai állampolgárokat vett őrizetbe, akiket azzal vádolnak, hogy puccsot akartak végrehajtani az országban.

Az USA egyébként nem csak fenyegetésekkel bírná Madurót jobb belátásra: lapinformációk szerint egy titkos tárgyaláson büntetlenséget és az emigráció lehetőségét ajánlották fel a hatalom embereinek, ha lemondanak González javára. Igaz, ez még augusztus elején történt, amikor a jelenleginél sokkal keményebb volt az utcai ellenállás, így nagyobbnak tűnt az esély a rezsim megbuktatására. Ráadásul Maduro már ekkor sem bízott az USA ígéretében. Ha novemberben Trump nyeri az elnökválasztást, az pedig akár a tárgyalások végét is jelentheti.

Félelem és rettegés Caracasban

Az ellenzék már a választást követő napokban, augusztus elején, az utcára hívta az embereket. Augusztus 17-ére pedig hatalmas tiltakozó mozgalmat hirdettek: arra kérték a venezuelaiakat és a diaszpórát is, hogy az ország és a világ minden városában vonuljanak az utcára. Természetesen a kormány erőszakkal válaszolt: az egyik nagyvárosban könnygázzal oszlattak, másutt pedig letartóztatták a tiltakozókat.

Maduro a hatalomra kerülése óta brutálisan lépett fel az ellenzékkel szemben. Személyes karizma és a Chávez-érát jellemző olajárrobbanás híján egyedül a félelemre tudott építeni, ha hatalmon akart maradni. Így volt ez most is:

már augusztus elején hajtóvadászatba kezdett az ellenzék vezetői és támogatói ellen, melynek keretében a hónap közepére több mint ezer ember került börtönbe.