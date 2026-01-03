Napokig nem lesz áram több mint 45 ezer berlini háztartásban

Több tízezer otthon maradhat áram nélkül csütörtökig Németország fővárosában, mivel a hatóságok küszködnek a gyújtogatás gyanúja miatt súlyosan megrongálódott áramkábelek javításával – számolt be a berlini hatóságok tájékoztatása alapján a Guardian.

A brit lap cikke szerint ráadásul egyes háztartásokban még a fűtés sem működik, hiszen az áramkimaradás a helyi rendszereket is érintette. Úgy, hogy közben Berlinben fagypont körüli a hőmérséklet van, és a város egyes részeit még hó is borítja.

Egy erőmű mellett alakult ki a hibát okozó tűz

Az áramkimaradásokat okozó tűzről szombaton kora reggel értesítették a hatóságokat, miután a Lichterfelde erőmű közelében lévő hídon több nagyfeszültségű kábel is lángra kapott.

A tűzoltók gyorsan eloltották a tüzet, de a Stromnetz Berlin hálózatüzemeltető szerint Berlin délnyugati kerületeiben mintegy 45 500 otthon és 2200 vállalkozás maradt áram nélkül. A hatóságok tájékoztatása szerint a kiterjedt károk miatt körülbelül 35 ezer háztartás csütörtök délutánig is áramszolgáltatás nélkül maradhat, de a többi 10 500 háztartásban akár vasárnap reggelre is helyreállíthatják az áramellátást.

Különösen súlyos áramkimaradással van dolgunk, amely több tízezer háztartást és vállalkozást érint, köztük gondozóintézményeket, kórházakat, számos szociális intézményt és vállalatot

– mondta Franziska Giffey, Berlin gazdasági ügyekért felelős szenátora.

A helyi távfűtési rendszer, amely a térség csőhálózatán keresztül szállítja a hőt, szintén érintett, mivel villamosenergiával működik.

Gyújtogatás miatt nyomotnak

A Stromnetz Berlin figyelmeztetett, hogy a javítási munkák „nagyon sokáig fognak tartani”, a média pedig arról számolt be, hogy a hideg időjárás akadályozza az új föld alatti kábelek lefektetését.

A rendőrség körülbelül 160 tisztet küldött a Lichterfelde környékén történt incidens helyszínére, valamint azt is közölték, hogy „gyújtogatás gyanújával nyomoznak”.

Hangszóróval felszerelt kisteherautókat hajtottak végig az érintett területeken, és arra kérték a lakókat, hogy ha lehetséges, maradjanak máshol barátaiknál vagy rokonoknál, takarékosan használják a mobiltelefonjaikat, és gondoskodjanak arról, hogy legyen kéznél zseblámpájuk.

A helyi vasútállomások is érintettek voltak, az elektronikus információs táblák és a jegyautomata nem működtek, bár a vonatok továbbra is közlekedtek.

Szeptemberben egy anarchista csoport volt a ludas

Giffey szerint a szombati áramszünet súlyosabb volt, mint a szeptemberi, amikor Berlinben több tízezer ember maradt áram nélkül, miután tűz ütött ki az áramvezetékeken. A rendőrség abban az esetben is gyújtogatásra gyanakodott, és egy névtelen anarchista csoport is vállalta a felelősséget a tűz okozásáért az online térben.

Németországban fokozott riadó van az infrastruktúrára irányuló szabotázs tevékenységek miatt, beleértve az olyan külföldi szereplőket is, mint Oroszország.

Egyébként nem ez volt az egyetlen nagy áramkimaradás 2026 első szombatján, hiszen Erdélyben is több tízezren maradtak áramszolgáltatás nélkül a természet erői miatt.