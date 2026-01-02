Az FBI meghiúsított egy ISIS-ihlette terrortámadást szilveszterkor Charlotte-ban

Meghiúsított egy szilveszterre tervezett terrortámadást az FBI Charlotte-ban, Észak-Karolinában – adta hírül a The Independent. A potenciális elkövető egy 18 éves ISIS-szimpatizáns, bizonyos Christian Sturdivant, akit azt követően tartóztattak le, hogy elárulta terveit egy titkos ügynöknek.

Sturdivant a Burger Kingnál dolgozott és amolyan „magányos farkas” típusú támadást tervezett: késsel és kalapáccsal támadt volna vásárlókban egy Charlotte-i élelmiszerboltban. Az FBI már 2022 óta figyelte az akkor még fiatalkorú gyanúsítottat, akit most azzal vádolnak, hogy anyagi támogatást próbált nyújtani egy külföldi terrorszervezetnek. A vádlott ISIS-weboldalakat látogatott, majd kapcsolatba lépett azzal, akit ISIS-tagnak gondolt – valójában egy New York-i rendőrség egyik ügynökével. Beszélgetéseik során elárulta, hogy „hamarosan dzsihádot akar végrehajtani”. Nemsokra rá egy fedésben lévő FBI-ügynöknek is beszélt részletes támadási tervéről, amelyet a Mint Hill-i élelmiszerboltban hajtott volna végre.

Az otthonában végzett házkutatás során kézzel írt dokumentumokat találtak, köztük egy „New Years Attack 2026” címűt (magyarul: „új évi támadás 2026”), amelyben célpontjai között zsidók, keresztények és LGBTQ-személyek is szerepeltek.

Az FBI szerint Sturdivant kész volt önmagát feláldozni, hogy késsel és kalapáccsal támadást hajtson végre, támogatva az ISIS által képviselt gyilkosságot, kínzást és szélsőséges erőszakot. Az FBI kiemelte, hogy a fiatalember először 2022 januárjában került a figyelmükbe, amikor még 14 éves volt, és kapcsolatba lépett egy ISIS-tagnak hitt személlyel. Akkor kalapácsos támadásra kapott utasítást, de végül nem emeltek ellene vádat, és pszichológiai kezelésre irányították.