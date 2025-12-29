Vonatbaleset Mexikóban: legalább 13 halott és 98 sebesült

Vonatbaleset történt vasárnap Mexikóban, melyben legalább 13 ember életét vesztette, valamint 98-an megsérültek, közülük öt fő állapota kritikus – írja a Reuters.

A 250 utast szállító Interoceanic Train Oaxaca déli államában, Nizanda város közelében siklott ki. A helyszínre magas rangú tisztviselőket küldtek az áldozatok családjainak megsegítésére, továbbát Mexikó legfőbb ügyészsége már vizsgálatot is indított az baleset kivizsgálásának ügyében.

Az Interoceanic Train vonalat 2023-ban avatták fel Andrés Manuel López Obrador korábbi elnök hivatali ideje alatt, és az Interoceanic Corridor (Interóceáni Folyosó) projekt részeként Mexikó csendes-óceáni Salina Cruz kikötőjét köti össze a Mexikói-öböl partján fekvő Coatzacoalcosszal. A mexikói kormány célja, hogy az érintett földszorost stratégiai kereskedelmi folyosóvá fejlessze, a kikötők, vasútvonalak és ipari infrastruktúra bővítésével, egy olyan útvonal létrehozására törekedve, amely versenyre kelhet a Panama-csatornával.