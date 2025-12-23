Orosz támadás érte kedden hajnalban Ukrajna energetikai infrastruktúráját. Sajtóbeszámolók szerint ez többek között áramkiadásokat eredményezett, Lengyelország pedig repülőgépeket indított, hogy a légterét védje az Ukrajna nyugati része ellen indult orosz támadások közepette.

A Reuters azt írta, hogy világidő szerint hajnali 6:20-kor szinte egész Ukrajna területén légvédelmi riadó volt érvényben. Vitalij Klicsko kijevi polgármester szerint a főváros Szvjatoszynszkij negyedében ablakokat rongált meg a lakóházak közelében lehulló törmelék. Az energiaügyi minisztérium közölte, hogy számos megyében, köztük Kijevben és a környező régióban rendkívüli áramszünetet rendeltek el, miután Oroszország ismét megtámadta az ukrán energiatermelő létesítményeket.

A közel négy éve tartó háború alatt Oroszország ismétlődően csapásokat mér Ukrajna villamosenergia-hálózatára és energetikai létesítményeire, különösen igaz ez a téli hónapokra. Az oroszok így próbálnak zavart okozni például a lakossági fűtésben, de nyomást gyakorolnak a gazdaságra, a logisztikára és külön a fővárosra is.

Lengyelország kedden közölte, hogy lengyel és szövetséges repülőgépeket vetettek az ország légterének védelmében, miután orosz légicsapások érték Ukrajna Lengyelországgal határos területeit. A lengyel hadműveleti parancsnokság az X-en közölte:

Ezek az intézkedések megelőző jellegűek, amelyek a légtér biztosítását és védelmét célozzák.

A Guardian szerint az orosz fegyveres erők hétfőn késő este Ukrajna fekete-tengeri kikötővárosát, Odesszát támadták. Az egyik ilyen támadás az odesszai régió kikötői és energetikai infrastruktúráját célozta, ami tűzvészt okozott egy nagyobb kikötőben és megszakította több tízezer ember áramellátását. Emberi áldozatokról nem érkezett jelentés.