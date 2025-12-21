Rekordszámú foglyot végeztek ki Szaúd-Arábiában

Szaúd-Arábiában sorozatban a második évben végzetek ki rekordszámú elítéltet 2025-ben, írja a BBC.

A Reprieve jogvédő szervezet nyomon követi a szaúd-arábiai kivégzések ügyét, illetve halálra ítélt ügyfeleknek próbálnak segíteni., A szervezet szerint

idén legalább 347 embert végeztek ki az országban, míg 2024-ben 345-en jutottak erre a sorsra.

A két legutóbb kivégzett fogoly két pakisztáni állampolgár volt, akiket kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt ítéltek el. A szaúdi királyságban idén kivégeztek egy újságírót és két fiatal férfit is, akik még gyermekek voltak, amikor a vád szerint tüntetéssel kapcsolatos bűncselekményeket követtek el. 2025-ben öt nőt végeztek ki az országban.

A Reprieve szerint

a foglyok megközelítőleg kétharmadát kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt ítélték halálra. Ez az ENSZ szerint „összeegyeztethetetlen a nemzetközi normákkal és szabványokkal”. Az elítéltek több mint fele külföldi állampolgár volt.