Erős földrengés volt Japánban

2025. 12. 12. 07:36
Újabb komoly, 6,9 erősségű földrengés rázta meg pénteken Japán északkeleti régióját. A földmozgást követően kiadott cunamiriasztást később felfüggesztették – közölte a Japán Meteorológiai Hivatal (JMA) az MTI szerint.

A földrengés helyi idő szerint pénteken kevéssel dél előtt következett be Aomori prefektúra partvidékén, 20 kilométeres mélységben. Személyi sérülésekről és anyagi károkról egyelőre nem számoltak be.

Hétfőn éjszaka ugyanebben a térségben történt 7,5 erősségű földrengés, amelynek következtében legkevesebb 34 ember sérült meg, és átmenetileg az áramellátásban is fennakadások voltak. A hatóságok a hétfői földrengést követően figyelmeztettek az esetleges nagy erejű utórengésekre.

