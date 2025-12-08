cunamicunamiriadóföldrengésjapán
Erős földrengés rázta meg Japánt, cunamiriadót adtak ki

2025. december 9-én Japán északi Hokkaido prefektúrájában, Sapporóban egy televízió képernyőjén a part élő felvételei felett villog a „Cunami! Fuss!” és „Cunami-riadó Hokkaido középső részének csendes-óceáni partvidékén” felirat.
Dienes Gábriel
2025. 12. 08. 16:52
Hétfőn 7,6-os erősségű földrengés rázta meg Japánt, ami után cunamiriadót léptettek érvénybe az ország északkeleti partvidékének egyes részein.

A CNN azt írja, hogy a földrengés helyi idő szerint este 11:15-kor történt, mintegy 70 kilométerre az ország partjaitól, 53 kilométer mélységben.

A szökőár magassága egyes partszakaszokon, többek között Ivate, Aomori és Hokkaido egyes részein elérheti a 3 métert, közölte a Japán Meteorológiai Ügynökség.

Japánban gyakoriak az erős földrengések. A szigetország a Csendes-óceáni tűzgyűrű közelében fekszik, amely mentén intenzív szeizmikus és vulkáni aktivitás tapasztalható.

A japán történelem legsúlyosabb földrengése a 2011-es, 9,1-es erősségű Tohoku-földrengés volt, amely hatalmas szökőárat és nukleáris katasztrófát okozott a fukusimai erőműben.

