Erős földrengés rázta meg Japánt, cunamiriadót adtak ki

Hétfőn 7,6-os erősségű földrengés rázta meg Japánt, ami után cunamiriadót léptettek érvénybe az ország északkeleti partvidékének egyes részein.

A CNN azt írja, hogy a földrengés helyi idő szerint este 11:15-kor történt, mintegy 70 kilométerre az ország partjaitól, 53 kilométer mélységben.

A szökőár magassága egyes partszakaszokon, többek között Ivate, Aomori és Hokkaido egyes részein elérheti a 3 métert, közölte a Japán Meteorológiai Ügynökség.

Japánban gyakoriak az erős földrengések. A szigetország a Csendes-óceáni tűzgyűrű közelében fekszik, amely mentén intenzív szeizmikus és vulkáni aktivitás tapasztalható.

A japán történelem legsúlyosabb földrengése a 2011-es, 9,1-es erősségű Tohoku-földrengés volt, amely hatalmas szökőárat és nukleáris katasztrófát okozott a fukusimai erőműben.