Több ezer poggyászt kevert el a múlt héten India legnagyobb légitársasága, az IndiGo, miután több mint 2000 járatot törölniük is kellett. Ennek oka, hogy nem tudtak időben felkészülni a pilóták pihenőidejére vonatkozó szabályok szigorítására, ami emberierőforrás-hiányt okozott a légitársaságnál.

A légitársaság a belföldi piac 65 százalékát lefedi Indiában. Az IndiGo bocsánatot kért a történtekért, mivel a késések, a váratlan járatkimaradások és a káoszban elkeveredett poggyászok több tízezer embert érintenek.

A Reuters szerint ez volt az indiai légi közlekedés történetének egyik legsúlyosabb fennakadása.

Az indiai kormány vasárnap késő este közleményt adott ki, amely szerint utasította az IndiGo-t, hogy „48 órán belül kövessék nyomon és kézbesítsék az utasoktól a fennakadások miatt elkülönített összes poggyászt”. A kormány közlése szerint a légitársaság szombatig 3000 darab poggyászt kézbesített az utasoknak Indiában.

Az IndiGo egyik vezető beosztású vezetője névtelenséget kérve nyilatkozva a hírügynökségnek azt állította, hogy a légitársaság „éjjel-nappal” dolgozik a poggyászkáosz felszámolásán és azon, hogy a csomagok eljussanak a megfelelő utasokhoz.