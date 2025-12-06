hajóbalesetmajna-duna csatornanémetország
Hídnak ütközött egy 137 utast szállító hajó a Majna-Duna-csatornán

2025. 12. 06. 17:43
Pénteken késő este Dietfurt városához közeledve egy hídnak ütközött egy 137 személyt szállító hajó a németországi Majna-Duna-csatornán, Bajorország déli részén. A baleset során senki sem sérült meg, de jelentős anyagi károk keletkeztek.

A rendőrség elsődleges vizsgálatai szerint a balesetet az okozta, hogy a hajó kormányállása túl magasan volt, így az nekiütközött a hídnak. Az ütközés következtében a hajóban komoly károk keletkeztek, a helyreállítás a hatóságok becslése szerint akár 100 ezer euróba (vagyis 38 millió forintba) is kerülhet.

A hajó jelenleg nem folytathatja útját, amíg a szükséges javításokat el nem végzik. A német rendőrségi szóvivő megerősítette, hogy a baleset körülményeit tovább vizsgálják, de az utasok és a személyzet biztonságban vannak, és senki sem szenvedett sérülést.

