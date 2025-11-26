Illegális kampányfinanszírozás miatt született jogerős ítélet Nicolas Sarkozy korábbi francia elnök ügyében, miután a francia legfelsőbb bíróság elutasította a fellebbezését – írja a Guardian.

Sarkozy november 10-én szabadult a börtönből, ahová egy másik ítélet miatt került. A másik ügyben a volt elnök október 21-én vonult be a börtönbe, de húsz nap letöltése után váratlanul szabadult is. Abban az ügyben azért marasztalták el a magyar származású politikust, mert diplomáciai szívességekért cserébe megállapodott Moammer Kadhafi akkori líbiai vezetővel arról, hogy az a 2007-es elnökválasztási kampányához törvénytelen pénzügyi támogatást nyújt, több millió euró összegben.

Sarkozy 2007 és 2012 között volt elnök. A most jogerőre emelkedő ítélet szerint a jobboldali politikus a végül sikertelennek bizonyuló újraválasztási kampányával összefüggésben eltitkolta, hogy illegálisan túlköltekezett. Az újraválasztásáért küzdő elnök akkor több ezer támogatója jelenlétében tartott hatalmas „amerikai stílusú show-műsorokat”, és megengedte, hogy a költségek jelentősen meghaladják az elnökválasztási kampányra vonatkozó törvényes határértéket.

Az ügyészség szerint a könyvelők figyelmeztették is Sarkozyt, hogy hamarosan átlépi a 22,5 millió eurós hivatalos kiadási plafont, de ő ragaszkodott a további rendezvények megtartásához. Az ügyészség végül megállapította, hogy

Sarkozy kampányköltései végül legalább 42,8 millió eurót tettek ki, ami majdnem duplája a törvényesen megengedett értékhatárnak.

A politikus tagadta az ellene felhozott vádakat, és évekig elhúzódó fellebbezési eljárást indított. A legfelsőbb bíróság azonban helyben hagyta a korábbi ítéletet. Sarkozyt ennek alapján egy év letöltendő szabadságvesztésre ítélték, amelyből hat hónapot felfüggesztettek. A hat hónapos szabadságvesztését elektronikus nyomkövető viselésével töltheti le, tehát egyelőre nem kell ismét börtönbe vonulnia.