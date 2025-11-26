Bevonult Ciszjordániába az izraeli hadsereg

Átfogó hadműveletet indított az izraeli hadsereg és a Sin Bet belbiztonsági szolgálat szerda hajnalban Ciszjordánia északi részén – jelentette a katonai szóvivő.

Az éjjel kezdődött megelőző, kezdeményező műveletek célja „a terrorcsoportok szerveződésének, a terrorista infrastruktúra kialakulásának a meghiúsítása” a térségben. A több napig tartó razziák elsősorban a ciszjordániai menekülttáborokat érintik. Tamun és Tubász, valamint más településeken a hadsereg hajnali négytől kijárási tilalmat rendelt el.

Az izraeli katonák célja, hogy megakadályozzák a palesztin fegyveres csoportok újjászerveződését, felkutassák a robbanószerkezeteket és a fegyvereket.

A razziákon átkutatják a falvakat, és a hírszerzés előzetes információi alapján körözött személyeket vesznek őrizetbe. Az akciók nyomán kiterjedt házkutatások és kihallgatások is várhatók, köztük a Sin Bet által régóta keresett gyanúsítottaké. A közelmúltban ebben a térségben, a falvak ötszöge területén, gyakran az izreali katonákra támadtak, és pokolgépeket helyeztek el a közelükben.

Az új hadművelet időtartama annak katonai eredményeitől függ, hogy mennyi fegyvert sikerül lefoglalni és hány gyanúsítottat sikerül őrizetbe venni. „Értesítettek a többnapos katonai művelet kezdetéről a körzetben, és a hadsereg földtorlaszokat emelt” – mondta az al-Arabi csatornának Tubász kormányzója.

A művelet célja a palesztin civilek üldözése. A környéken megbénult a közlekedés, és veszély fenyegeti a civilek életét, különösen az idősekét, a betegeké és a gyerekekét. Az izraeli megszállás kész tényeket elé akarja állítani az ott élőket. Nem igaz, hogy körözött személyek lennének a körzetben. A hadsereg a körzet földrajzi elhelyezkedése miatt támadt,

állította.

A Wafa palesztin hírügynökség arról számolt be, hogy a hadsereg nagy erőkkel, buldózerekkel vonult be Tubászba és Tamunba, miközben helikopterek köröztek felettük.

Tubászban bezártak minden iskolát és óvodát, és a kormányzó elrendelte a kormányzati és magánintézmények leállítását is. A Dzsenín melletti Mirka nevű faluban az izraeli biztonságiak megtalálták, majd likvidálták azt a fegyverekkel és robbanószerkezetekkel bujkáló terroristát, aki 2024 augusztusában egy merényletben megölte Gideon Perit. Egy másik akcióban azzal a terroristával végeztek, aki gázolásos merényletben megölte Diego Gabriel Hersage őrmestert és Elia Hillel őrmestert.

A Donald Trump amerikai elnök által kiharcolt gázai tűzszünet óta Izrael egy libanoni menekülttábor és Gáza ellen is légicsapásokat hajtott végre.

(MTI)