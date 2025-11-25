japánkínatajvanrakéta
Egyre feszültebb a helyzet Kína és Japán között

2025. 11. 25. 18:07
Japán védelmi minisztere egy Tajvanhoz közeli szigetet látogatott meg vasárnap, ahol a szigetország nemrég rakétatelepítési programba kezdett: közepes hatótávolságú, föld-levegő rakétákat állomásoztatnának a Tajvantól mindössze 110 kilométerre fekvő szigeten.

A telepítés segíthet csökkenteni egy fegyveres támadás esélyét országunk ellen

– mondta Shinjiro Koizumi védelmi miniszter. Szerinte nem igaz, hogy egy ilyen lépés fokozza a regionális feszültségeket.

A tervezett rakétatelepítés egy nagyobb katonai fejlesztési program része, melyet Tokió a déli szigeteken hajt végre. Így reagálnak a régióban Kína által jelentett egyre erősebb katonai fenyegetésre. Takaichi Szanae japán miniszterelnök november 7-én elméleti lehetőségként felvetette, hogy Japán, más országokkal együtt akár katonai erőt is bevethetne, ha Kína megtámadná Tajvant. A kijelentésre Peking dühösen reagált és gazdasági megtorló lépéseket vezetett be.

