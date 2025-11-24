nagy-britanniabrexitelektronikus beutazási engedély
Februártól szigorúan csak beutazási engedéllyel utazhatunk Nagy-Britanniába

Andy Rain / MTI / EPA
Utasok a londoni Heathrow repülõtéren.
2025. 11. 24. 13:52
Február végétől kizárólag az elektronikus beutazási engedély (Electronic Travel Authorisation, ETA) birtokában léphetnek be a nem vízumkötelezett külföldiek, köztük az Európai Unió állampolgárai az Egyesült Királyságba – számolt be az MTI.

A brit belügyminisztérium hétfői tájékoztatása szerint az ETA teljes körű bevezetésének nemrég lezárult időszakában a brit hatóságok nem szereztek érvényt szigorúan az előírásnak, annak érdekében, hogy a látogatóknak bőségesen legyen idejük alkalmazkodni az új beutazási követelményhez.

A tárca szerint azonban 2026. február 25-étől kizárólag az ETA birtokában lehet belépni az Egyesült Királyság területére abból a 85 országból, amelyek állampolgárainak a brit kormány előírta az engedély kiváltását.

A minisztérium hangsúlyozza: az utazási vállalatok – légitársaságok, hajózási és vasúti cégek – az utazás megkezdése előtt ellenőrizni fogják, hogy utasaik kiváltották-e az ETA-t. A tájékoztatás kiemeli azt is, hogy azoknak is ki kell váltaniuk az engedélyt, akik érkezésük után más járatokkal utaznak tovább, de eközben a brit beléptető pontokon útlevél-ellenőrzésen esnek át. Az ETA-kötelezettséget a brit kormány fokozatosan, lépésről lépésre terjesztette ki azokra az országokra, amelyeknek állampolgárai vízum nélkül utazhatnak be az Egyesült Királyságba. A belügyminisztérium adatai szerint a 2023 októberétől bevezetett ETA-t eddig 13,3 millió utazó váltotta ki.

Az EU-állampolgárok – az ETA-kötelezett térségekből érkezők közül utolsóként – idén március 5-én kezdhették meg az ETA kiváltását. A jelenleg 16 fontba (hétezer forintba) kerülő, mobiltelefonokra letölthető engedély két évig vagy a kérelmező útlevelének lejártáig érvényes, és az érvényességi idő alatt korlátlan számú beutazást tesz lehetővé, esetenként legfeljebb hat hónap időtartamra.

A tárca szerint a kérelmezők elsöprő többsége automatikusan és néhány perc alatt megkapja a beutazási engedélyt. A minisztérium javasolja ugyanakkor, hogy a beutazók három munkanappal utazásuk megkezdése előtt kérvényezzék a belépési engedélyt, tekintettel azokra a csekély számú esetekre, amelyek további elbírálást igényelnek.

London már a brit EU-tagság öt évvel ezelőtti megszűnése (Brexit) után jelezte, hogy a vízumkötelezettség nélküli beutazóknak, köztük az EU-tagországok állampolgárainak is szükségük lesz belépési engedélyre. Nem kell kiváltaniuk az ETA-t azoknak az EU-állampolgároknak, akik 2020 végéig törvényesen és életvitelszerűen letelepedtek az Egyesült Királyságban, és megszerezték az ehhez szükséges, meghatározatlan időre szóló tartózkodási engedélyt (EU Settled Status).

