Őrizetbe vették Jair Bolsonarót, Brazília volt elnökét

Sergio Lima / AFP
admin Papp Atilla
2025. 11. 22. 14:22
Sergio Lima / AFP

Őrizetbe vették Jair Bolsonarót, Brazília egykori szélsőjobboldali elnökét brazíliavárosi villájában, miután felmerült a gyanú, hogy egy külföldi nagykövetségre próbálna menekülni börtönbüntetése elől. A volt elnököt a legfelsőbb bíróság 27 év és három hónap börtönbüntetésre ítélte puccskísérlet miatt.

A szövetségi rendőrség rövid közleményben erősítette meg, hogy a legfelsőbb bíróság kérésére előzetes letartóztatási parancsot hajtottak végre: a 70 éves politikust egy szövetségi rendőrségi épületben tartják fogva.

Bolsonaro, aki augusztus óta volt házi őrizetben, mivel nem tartotta be a bíróság által a tárgyalás ideje alatt rá kiszabott korlátozásokat, többek között a közösségi média és a mobiltelefonok használatát illetően, Alexandre de Moraes legfelsőbb bírósági bíró döntése miatt került most rács mögé. Moreas szerint ugyanis fennállt a veszélye, hogy az egykori elnök valamelyik fővárosi diplomáciai képviseletére menekület, hogy megússza a felelősségre vonást az általa szervezett puccskísérlet miatt.

2024 elején, miután a brazil rendőrség elvette Bolsonaro útlevelét, és letartóztatta két korábbi beosztottját, az Orbán Viktorral híresen jó kapcsolatot ápoló volt elnök két napot töltött a brazíliavárosi magyar nagykövetségen.

Bolsonarót azért ítélték börtönre, mert államellenes összeesküvést szőtt, hogy megakadályozza a 2022-es elnökválasztás győztesének, a munkáspárti Luiz Inácio Lula da Silvának a hatalomra lépését. Bolsonaro rabosítását egyelőre nem rendelte el a bíróság.

A volt brazil elnök államellenes bűncselekményéről még a vád szakaszában itt írtunk részletesen.

(The Guardian)

