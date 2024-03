Mit keresett Bolsonaro a magyar nagykövetségen?

– mondta Jair Bolsonaro, Brazília korábbi elnöke, miután kiderült, hogy a brazíliavárosi magyar nagykövetségen bujkált. Az ügyet a New York Times videós bizonyítékok alapján tárta fel, miután a követség kameráinak felvételeit valaki kiszivárogtatta a lapnak. E szerint a 2022-ben az elnökválasztást elbukó Bolsonaro két napot töltött hazánk külképviseletén, február 12. és 14. között, mindössze néhány nappal azután, hogy a rendőrség elvette az útlevelét, és letartóztatta két korábbi beosztottját, akiket azzal vádolnak, hogy puccsot terveztek végrehajtani.

Bolsonaro a látogatásról annyit mondott, hogy csupán a két ország közti ügyeket vitatták meg, „a többi csak spekuláció”. Ám arra, hogy a közhatalmat immár nem gyakorló politikusként miről beszélt napokig a magyar állam képviselőivel egy éles közjogi helyzetben, az exelnök nem tért ki.

Az ügy kipattanása után Halmai Miklós magyar nagykövetet bekérették a brazil külügyminisztériumba, ahol Maria Luísa Escorel Európáért és Észak-Amerikáért felelős államtitkárnak ismételte meg Bolsonaro állításait, miszerint a magyar-brazil kapcsolatok voltak terítéken. Escorel állítólag a találkozó során világossá tette, hogy a két ország közötti kapcsolatokról szóló tárgyalásokat a hivatalban lévő kormány tagjaival kell lefolytatni.

A 24.hu kérdésére a brazil külügyminisztérium megerősítette, hogy valóban behívták Halmait azért, hogy tájékoztatást adjon Bolsonaro látogatásáról, de a tárca arról nem akart nyilatkozni, hogy pontoson miről volt szó a találkozón.

– szögezték le lapunknak.

A tárcától megkérdeztük azt is, megerősítik-e a Népszava értesülését, miszerint az eset miatt Brazília visszahívta a budapesti nagykövetét, ám erre nem tértek ki a válaszban.

Bolsonaro látogatásával kapcsolatban a budapesti brazil nagykövetségnek és a magyar külügyminisztériumnak is küldtünk kérdéseket, ám ők cikkünk megjelenéséig nem válaszoltak.

„Csak az Úristen mozdíthat el a hatalomból” – mondta a 2022-es elnökválasztási kampányban Bolsonaro. Végül ehhez elég volt a brazil választok akarata, de miután alulmaradt a munkáspárti Luiz Inácio Lula da Silvával szemben, nőttek az aggodalmak, hogy amerikai szövetségeséhez, Donald Trumphoz hasonlóan ő is megpróbálja útját állni a békés hatalomátadásnak. A félelmek 2023. január 8-án igazolódtak: néhány nappal Lula beiktatása után a Bolsonaro-hívek a Capitolium elleni támadás mintájára megrohamozták a legfontosabb középületeket. Az exelnök eközben három hónapos elvonulását töltötte Miamiban, de Lula így is azzal vádolta Bolsonarót, hogy ő bujtotta fel követőit a támadásra azzal, hogy módszeresen aláásta a választásokba vetett közbizalmat. (Arról, hogy mi baja volt Bolsonarónak az országban működő elektronikus szavazógépekkel, még a választások előtt írtunk).

A 2022-es választás és a mentelmi jog elvesztése után aztán egy rakás ügy szakadt Bolsonaro nyakába.

A vádak az elnökként ajándékba kapott gyémántok elsikkasztásától vesztegetésen át a közpénzek szabálytalan felhasználásáig terjednek. A populista vezető a politika élvonalából máris hosszú időre kiírta magát azzal, hogy tavaly nyáron a választási bíróság nyolc évre eltiltotta közhivatalért való indulástól a választási törvények megsértése miatt. A legsúlyosabb vádakkal azonban még nem kellett szembenéznie. Tavaly ősszel a brazil parlament illetékes bizottsága a jogállamiság felforgatásának kísérletével, politikai erőszakkal és összeesküvéssel vádolta meg. Az öt hónapos vizsgálat nyomán született, 1300 oldalas jelentés alapján ügyészségi vádemelés még nem történt.

Február elején a legfelsőbb bíróság dokumentumokat hozott nyilvánosságra, melyekből kiderült, hogy a választások elvesztése után Bolsonaro bemutatott egy tervet a vezető katonai tisztviselőknek arról, hogyan írhatnák felül az eredményeket. Az íratok között van a hadsereg korábbi vezérkari főnökének és a légierő parancsnokának a vallomása is, akik megtagadták az elnök utasításainak végrehajtását, és figyelmeztették, hogy letartóztatják, ha valóban puccsot kísérel meg.

Ezt követően február 8-án bekérték a volt elnök útlevelét, és házkutatást rendeltek el a volt államfő négy magas rangú munkatársánál, majd letartóztatták őket. Köztük van a Bolsonaro-kabinet volt védelmi minisztere, Paulo Nogueira Batista és igazságügyi minisztere, Anderson Torres. A rendőrség 33 helyszínen tartott házkutatásokat, így a volt elnök egyik fiánál, akit kémkedéssel gyanúsítanak.

Ebben a pattanásig feszült közjogi helyzetben bukkant fel Bolsonaro a magyar nagykövetségen, ami azért vert ekkora hullámokat, mert

a volt elnököt egy idegen állam nagykövetségének területén nem tudják letartóztatni, oda a fogadó állam hatóságai kizárólag az adott ország engedélyével léphetnek be.

Órákkal a rendőrségi razzia és Bolsonaro útlevelének bevonása után Orbán Viktor egy támogató üzenetet tett közzé az X-en. „Egy tisztességes hazafi. Folytassa a harcot, Elnök Úr!” – írta a magyar kormányfő régi szövetségesének, akinek állítólag anno az újraválasztásához is felajánlott segítséget az Orbán-kormány.

An honest patriot. Keep on fighting, Mr. President! @jairbolsonaro pic.twitter.com/5mmmIAGGC3

— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) February 8, 2024