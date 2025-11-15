Trump akár ötmilliárd dollárra is beperli a BBC-t

Donald Trump amerikai elnök pénteken az Air Force One fedélzetén újságíróknak kijelentette, hogy „valószínűleg jövő héten” beperli a BBC-t, és 1-5 milliárd dollár közötti összeget követel a brit közszolgálati televíziótól egy január 6-i beszédének manipulatív vágása miatt – írja az MTI.

A Reuters által megtekintett jogi dokumentum szerint Trump ügyvédjei eredetileg péntek estig adtak határidőt a BBC-nek a dokumentumfilm visszavonására és legalább egymilliárd dolláros kártérítésre.

A BBC elnöke, Samir Shah csütörtökön személyesen kért bocsánatot Trumptól, elismerte, hogy a vágás „ítélkezési hiba” (error of judgement) volt, és a Panorama című műsorban sugárzott részletek tévesen azt a benyomást keltették, mintha Trump egy folyamatos szakaszban uszított volna erőszakra.

A BBC azonban nem lát jogalapot rágalmazási perre, és nem fizet kártérítést.

Őszintén sajnáljuk a klip szerkesztésének módját, de határozottan vitatjuk, hogy rágalmazási kereset alapja lehetne

– közölte.

Már el is ismerték, hogy csaltak

– mondta Trump a Reuters tudósítójának. A GB News-nak adott interjúban pedig hozzátette: „Ez már túl van a fake news-on, ez már korrupt”.

A botrány következtében a héten lemondott Tim Davie főigazgató és Deborah Turness hírigazgató.