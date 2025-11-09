dubajnew york
Dubaj a dollármilliomosok számára legvonzóbb város

Giuseppe Cacace / AFP
Homokvihar Dubajban 2025. november 6-án
24.hu
2025. 11. 09. 10:56
New York a második.

Dubaj lett a vagyonos magánszemélyek számára a legvonzóbb város a Savills londoni székhelyű globális ingatlanpiaci szolgáltató által készített rangsorban. A Savills szakértői 30 globális metropoliszt értékeltek – áll a Bloomberg jelentésében.

Dubaj vonzerejét számos tényező határozza meg, beleértve, hogy nincs örökösödési, tőkenyereség- és vagyonadó, fejlett az infrastruktúrája, magas szintű a biztonság és a városok közül itt található a legtöbb nemzetközi iskola. Az Egyesült Arab Emírségek ezen kívül úgynevezett „aranyvízumot” is felkínál, ami 10 éves tartózkodási jogot és adókedvezményeket biztosít az országban legalább 2 millió dirham (544 ezer 500 dollár) ingatlan- vagy tőkebefektetés esetén.

New York a második helyen végzett a Savills rangsorában. Az amerikai nagyváros esetében a szakértők kiemelték a kedvező üzleti környezetet, az adókedvezményeket és a geopolitikai stabilitást.

A Savills szerint a 2022-es rövid csökkenés után ismét nő a vagyonosok száma globálisan. Tavaly a dollármilliomosok száma több mint 680 ezerrel emelkedett és az előrejelzések szerint 2029-re további több mint ötmillió új dollármilliomos lesz a világon.

