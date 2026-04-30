Vlagyimir Putyin orosz elnök készen áll, hogy a május 9-i győzelem napja alkalmából fegyverszünetet hirdessen az ukrajnai háborúban – közölte az MTI. Putyin szerdán Donald Trump amerikai elnökkel közös telefonbeszélgetésében beszélt szándékáról.

A tűzszünethez nincs szükség Kijev reagálására – jelentette ki Dmitrij Peszkov, az elnök sajtótitkára csütörtökön az orosz Life hírportálnak. „Ez az orosz államfő döntése, és végre is fogják hajtani” – nyilatkozta.

A tavalyi, győzelem napi fegyvernyugvásból kiindulva tehát hamarosan akár többnapos tűzszünet is jöhet – igaz, hivatalos igéret még nem hangzott el annak hosszáról. 2025-ben a náci Németország felett aratott győzelem 80. évfordulója alkalmából május 8. nulla órától május 11. nulla óráig hallgattak a fegyverek. Ez idő alatt Moszkva szerint Kijev öt sikertelen támadási kísérletet hajtott végre.

Az orosz és amerikai elnök beszélgetése során abban is megállapodtak, hogy folytatódik a békekötést célzó közvetítői tevékenység, de az újabb tárgyalások előkészítésével és esetleges időpontjával kapcsolatban nem hangzottak el konkrétumok.

A konfliktus rendezése továbbra is kérdéses, mivel Moszkva szerint a kelet-ukrajnai területek hovatartozása „nyilvánvaló és semmilyen módon nem vitatható”. Ukrajna vezetése ezt másként látja, és nem hajlandó lemondani ezekről a területekről.