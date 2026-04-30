Sára Botond lakásán is házkutatást tartottak, megszólalt a vesztegetéssel gyanúsított főispán

Szerdán derült ki, hogy vezető beosztású személy által elkövetett hivatali vesztegetés elfogadása bűntettével gyanúsítják Sára Botond budapesti főispánt. Mint lapunk megírta, a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) bizonyítékok beszerzése érdekében szerdán több helyszínen kutatásokat és lefoglalásokat hajtott végre. Tanúkat hallgattak ki, és korrupciós bűncselekmény megalapozott gyanúját közölték a fővárosi kormányhivatal vezetőjével, aki az ügyészség szerint azzal valósította meg a korrupció, hogy 70 ezer forint összértékű bort fogadott el.

A 24.hu megtudta, a nyomozók Sára Botond lakásán is házkutatást hajtottak végre, erről a meggyanúsított főispán beszélt lapunknak, akit telefonon értünk utol.

A fővárosi kormányhivatal vezetője közölte,

teljesen bagatell, nevetséges, koncepciós ügyről van szó.

A főispán kérdésünkre hozzátette: