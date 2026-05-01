A felfázás megelőzésével is tehetünk a „csendes járvány” terjedése ellen (x)

Az antibiotikumok a felfedezésük óta milliók életét mentették meg az addig legyőzhetetlennek hitt fertőzések megállításával. Csakhogy a baktériumok rendkívül jól alkalmazkodnak: ha gyakran, ráadásul indokolatlanul, nem megfelelő dózisban használjuk az antibiotikumokat, egyre több baktériumtörzs válik ellenállóvá velük szemben – ez az antibiotikumrezisztencia. A számok ijesztőek. A WHO adatai szerint 2021-ben több mint egymillió beteg halt meg világszerte olyan fertőzésekben, amelyek a rezisztens baktériumok miatt alakultak ki. Az antibiotikumrezisztencia 2050-re akár 10 millió életet követelhet évente.

Mi köze mindennek a felfázáshoz?

Több mint gondolnánk. Az antibiotikum-felírások több mint negyede húgyúti fertőzés miatt történik. Az ilyen fertőzések száma ráadásul emelkedik: 2019-ben világszerte 404 millió esetet regisztráltak – ez 60 százalékkal több, mint három évtizeddel korábban. Egyebek mellett ez is egy oka annak, hogy az orvosszakmai szervezetek ajánlásában ma már nem az antibiotikumterápia szerepel az első helyen.

Miért pont a nők?

A hólyaghurut a nőknél nagyon gyakori: minden második nő életében legalább egyszer megtapasztalja, és közülük minden másodiknál visszatérő panasszá is válik. Az ok egyrészt anatómiai: a rövid húgycső nyílása a gáttájékon közel van a hüvely- és a végbélnyíláshoz, ezért a kórokozók könnyebben juthatnak a húgycsövön át a hólyagba. De más tényezők is befolyásolják a felfázás kialakulását, egyebek között a kevés folyadékfogyasztás, a vizelet visszatartása, a nem megfelelő intimhigiéniai szokások, műszálas fehérnemű viselése, az aktív nemi élet, hormonális változások és az antibiotikumhasználat is az okok között szerepelhet.

Megelőzés új szokások bevezetésével

A tudatos megelőzés sok kellemetlenségtől megszabadíthat. Igyunk naponta legalább 2,5 liter folyadékot, ezzel „átmossuk” a húgyutakat. Menjünk rendszeresen mosdóba, hogy a pangó vizeletben ne szaporodhassanak el a baktériumok. Viseljünk pamut alsóneműt! Vécéhasználat után mindig elölről hátrafelé töröljünk, és az intim együttlét után is ürítsük ki a hólyagot. Ha mindezek ellenére mégis jelentkeznek a tünetek – gyakori vizelési inger, égő, csípő érzés vizelés közben, alhasi fájdalom –, nem kell azonnal antibiotikumhoz nyúlni. A korai szakaszban, enyhe tünetek esetén a fokozott folyadékfogyasztás és a gyógynövények is segíthetnek – ez pedig nemcsak a bél- és hüvelyflóra szempontjából hasznos, de az antibiotikumrezisztencia terjedésének mérsékléséhez is hozzájárulhat.

Medveszőlő – a természetes válasz

A medveszőlőlevél évszázadok óta ismert a népi gyógyászatban, de a modern tudomány is számos kutatással igazolta hatékonyságát a hólyaghurut kezelésében. A természetes antibakteriális és gyulladáscsökkentő hatásáról ismert gyógynövény ma már nem csak tea vagy őrlemény formájában érhető el. Baktériumölő hatását a húgyúti fertőzésekben szerepet játszó 74 különféle kórokozó – köztük a leggyakoribb E. coli nevű bélbaktérium – ellen klinikai vizsgálatok is igazolták.

Ha a tünetek nem javulnak néhány napon belül, vagy súlyosbodnak – például láz, erős fájdalom vagy véres vizelet jelentkezik –, mindenképpen orvosi vizsgálat szükséges.