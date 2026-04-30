Az új kormánnyal vizsgáltatják felül a Bayer Construct 3487 lakásos telepének kiemelt státusát

A kiemelt beruházássá nyilvánító kormányrendelet visszavonását kéri a XV. kerületi képviselőtestület a tervezett Szilas Liget lakótelep beruházása ügyében.

A Hvg.hu szerint az Élhető XV. frakció tagjai a csütörtöki testületi ülésen nyújtottak be egy előterjesztést arról, hogy az új kormány megalakulása után Cserdiné Németh Angéla polgármester kezdeményezzen tárgyalásokat az illetékes miniszterrel a rendelet visszavonásáról.

A beruházó ugyanaz, mint a kormányzati irodaháznak megvásárolt Bosnyák téri irodaház-komplexumnál. A Balázs Attila vezette Bayer Construct összesen 3487 lakást tervez építeni a lakótelepen.

Ennek az lenne a célja, hogy a beruházást ne lehessen mindenféle építési, városképi, környezetvédelmi és egyéb szabályt felülírva megvalósítani – egymáshoz közelálló, 65 méter magas, levegőtlen, élhetetlen kislakásokkal teli falansztereket felhúzni, kellő közlekedési és egyéb infrastrukturális kapcsolatok nélkül, a zöldterület pusztításával.

Az önkormányzat érvei főként ugyanazok lehetnek, amelyeket január végén alkotmányjogi panaszként is benyújtott: köztük a helyiek jogfosztásának az orvoslása vagy az egészséges környezethez való joguk biztosítása.

A beadvány indoklásában a képviselők azzal is érveltek, hogy a Szilas Liget a tervezett formájában „kerületünk egyik legsúlyosabb sorskérdése”. Hozzátették: „A beruházóval kötött, a lakosság széles körű tiltakozását kiváltó fejlesztési megállapodás tovább erősítette azt az álláspontot, hogy a jelenlegi helyzet csak a kiemelő rendeleti szabályozás megszüntetésével orvosolható. A képviselő-testület valamennyi tagjának politikai hovatartozástól függetlenül felelőssége, hogy egyértelmű álláspontot képviseljen a kerület élhetőségét, környezeti értékeit és közösségi érdekeit súlyosan érintő beruházással szemben. A jelenlegi fejlesztési konstrukció fenntartása nem egyeztethető össze a helyben élők érdekeivel és akaratával”.

Elutasították viszont az építkezés egyik legkitartóbb kritikusának, a Zöld 15 egyesületes Szilvágyi Lászlónak a kezdeményezését, hogy a Bayer-csoporttal kötött fejlesztési megállapodást is fel kellene mondani.