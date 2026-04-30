Magyar Péter leendő magyar miniszterelnök azt szeretné, ha Ukrajna érdemi lépéseket tenne a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak bővítésére, mielőtt Magyarország hozzájárulna az EU-csatlakozási tárgyalások hivatalos megnyitásához – írja a Bloomberg belső értesülésekre hivatkozva.

A kérdés szerdán került napirendre Magyar Péter és António Costa, az Európai Tanács elnökének brüsszeli találkozóján. Az Európai Unió vezetése azt szeretné, ha Magyar feladná a távozó kormány ellenállását Ukrajna EU-csatlakozási tárgyalásainak megkezdésével szemben, különösen most, hogy több szakpolitikai területen Kijev teljesítette az ehhez szükséges feltételeket.

A Tisza Párt elnöke azonban jelezte: csak akkor támogatná a folyamatot, ha Ukrajna további garanciákat adna a magyar kisebbség jogaira – értesült a Bloomberg. Feltételei nagyrészt egybecsengenek azzal a 11 ponttal, amelyet Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök 2024-ben terjesztett a kijevi kormány elé, és amelyek elsősorban az anyanyelvhasználatra, valamint a magyar nyelvű oktatáshoz való hozzáférésre vonatkoztak.

Brüsszel és Kijev másban reménykedett

Bár Magyar Péter a Costával folytatott megbeszélést „hasznosnak és konstruktívnak” nevezte, a tárgyalások hangulata visszafogottabb volt, mint a nap elején Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével tartott találkozón – mondták az ügyet ismerő források. Egy uniós tisztviselő szerint a beszélgetés ugyanakkor gördülékenyen zajlott, és az ukrán kisebbségi kérdés mellett az uniós költségvetés, a versenyképesség és a ciprusi informális EU-csúcs is szóba került.

Magyar határozott álláspontja csalódást okozhat Kijevben és Brüsszelben is, ahol abban reménykedtek, hogy Orbán távozása után lendületet kaphat Ukrajna csatlakozási folyamata. Kijev mindeközben azt hangsúlyozza, hogy kész teljesíteni a felvetett feltételeket, és álláspontja szerint a magyar kisebbség jogai jelenleg is védettek Ukrajnában.