Fellélegezhetnek a skót whiskykészítők: III. Károly király és felesége, Kamilla királyné washingtoni látogatásuk során elérték, hogy Donald Trump amerikai elnök visszavonja a skót whiskyre kivetett vámokat – írja a The Independent.

Az amerikai elnök a skót whiskyipar és az amerikai bourbonipar kapcsolatára, valamint a királyi látogatás hatására hivatkozott a Fehér Házban.

Az Egyesült Államok a skót whisky legnagyobb piaca, ezért a skót és a brit kormány korábban is lobbizott már Trumpnál a vámok eltörléséért – kevés sikerrel.

Az Egyesült Királyság királya és királynője tiszteletére, akik nemrég hagyták el a Fehér Házat, és hamarosan visszatérnek csodálatos országukba, megszüntetem a whiskyre vonatkozó vámokat és korlátozásokat, amelyek Skócia és Kentucky együttműködését érintik a whisky és a bourbon területén – két nagyon fontos iparág Skóciában és Kentucky államban

– írta Trump közösségi oldalán, aki kiemelte: az emberek már régóta szerették volna ezt, hiszen korábban jelentős nemzetközi kereskedelem zajlott, különösen a fahordók használata terén.

„A király és a királynő rá tudtak venni valamire, amit senki más nem tudott elérni, szinte kérés nélkül is!” – emlete ki az elnök. Arról nem esett szó, koccintottak-e a királyi párral a Fehér Házban és ha igen, mi volt a poharakban.