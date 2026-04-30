Németh Szilárd hatalmas ragtapasszal a szeme alatt tett vallomást a bíróságon

Németh Szilárd tanúvallomásával folytatódott a politikus alapítványa, a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia (KIMBA) ellen indított 534 milliós kártérítési per a Fővárosi Törvényszéken.

A pert a Csepeli Birkózó Club kezdeményezte. Azért fordultak a bírósághoz, mert eredetileg a klub volt a kedvezményezettje azoknak az állami támogatásoknak, amelyeket Németh Szilárdnak a csepeli Duna-partra tervezett akadémia felépítéséhez hsznált fel.

A CsBC akkor átengedte a pénzeket, mert arra számítottak, hogy az épület egy részét ők használhatják majd saját edzőcsarnokként. Németh azonban a KIMBA elkészülte után a klubot nem engedte be az épületbe, pontosabban olyan magas bérleti díjat kért, amit nem tudtak kifizetni. A csepeli egyesület a 400 milliós támogatás összegét 134 milliós kártérítéssel együtt kéri vissza Némethéktől.

A CsepelInfo beszámolója szerint a csütörtöki tárgyaláson megjelent Németh Szilárd, miután legutóbb azzal fenyegette meg a bíró, hogy elővezetteti. A lap Facebook-oldalán azt írta, hogy az arcán hatalmas ragtapasszal megjelenő politikus a vallomásában nem tudta megmondani, hogy 2015-ben mi történt az önkormányzatban a Csepeli Birkózó Club pénzeivel, ugyanis akkor már nem volt önkormányzati képviselő – állította a KIMBA-per tárgyalásán. A politikus másra sem nagyon emlékezett.

Arra a kérdésre, hogy ő-e a birkózó szövetség elnöke, közölte:

Most is az vagyok, jelenleg. Vagy már leszedtek? Nem tudom.

A 24.hu írta meg, hogy a bíróságon elveszett a tavaly májusi tárgyalásról készült hivatalos videófelvétel, ezért decemberben meg kellett ismételni az eljárást. Az ismétlésre azonban Németh Szilárd nem ment el.