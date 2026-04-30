A 143 méter magas Mol-torony tetejéről ugrott le egy külföldi ejtőernyős kedd este, miután felmászott a torony legtetejére – írta meg a Telex.

A Freeflow Nation Instagram-oldalon megosztott videón az látható, amint a rövidnadrágos férfi bukósisakban és hátizsákkal a hátán felmászik a torony tetejére, miközben a belső tetőteraszról többen – köztük vélhetően egy biztonsági őr is – végignézték az akciót. Az ugrást után nem sokkal a férfi kinyitotta az ejtőernyőjét és a Mol Campus melletti parkolóban ért földet:

A Mol sajtóosztálya szerint személyi sérülés és anyagi kár nem történt, a biztonsági személyzet 17:45 körül értesítette a rendőrséget, akik a helyszínre érkezve intézkedtek.

„Az ejtőernyős ugrás körülményeinek és feltételeinek szabálytalanságai miatt a külföldi férfival szemben közigazgatási hatósági, valamint szabálysértési eljárás indul” – közölte a BRFK.