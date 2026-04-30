Elek Gábor csapata brutális KO-t mért ellenfelére

Elek Gábor, a Mol Esztergom vezetőedzője (b4) a női kézilabda Európa-liga B csoportja 5. fordulójában játszott Mol Esztergom - Nyköbing Falster HB mérkőzésen az esztergomi Suzuki Arénában 2026. február 15-én.
Kovács Márton / MTI
2026. 04. 30. 21:32
Az Esztergom 23 góllal nyert a már biztos kieső Kozármisleny otthonában a női kézilabda NB I csütörtöki mérkőzésén.

Az Európa Liga-elődöntős vendégeknél a válogatott beálló, Szmolek Apollónia hat, Varga Emília, Ballai Anna és Schatzl Natalie öt-öt góllal, Herczeg Lili 15 védéssel járult hozzá a vártnál is nagyobb különbségű sikerhez. A baranyaiaknál Scheffer Zsanett és Bréda Luca is hatszor talált be.

Köszönjük a hazaiaknak, hogy átrakták a mérkőzést egy nekünk kedvező időpontra. Nekünk nagyon kellettek még a pontok. Tudtuk, a védekezésre kell helyeznünk a hangsúlyt, ami sikerült is

mondta Elek Gábor.

Ezzel a győzelemmel szinte biztos, hogy a negyedik helyen végez az Esztergom.

Női kézilabda NB I

Kozármisleny KA-MOL Esztergom 18-41 (7-25)

Kapcsolódó
Yanis Lenne, a Veszprém (b) és Arino Aitor, a Berlin játékosa a férfi kézilabda Bajnokok Ligája negyeddöntőjében játszott One Veszprém HC - Füchse Berlin első mérkőzésen a One Veszprém Arénában 2026. április 30-án.
Világklasszisa nélkül is heroikus győzelmet aratott a Veszprém a BL-negyeddöntőben
A Veszprém kézilabdacsapata ötgólos hátrányban is volt hazai pályán a Füchse Berlin elleni Bajnokok Ligája-negyeddöntőben, de végül 35-34-re nyerni tudott, így előnyből várja a visszavágót.

A pénz nem elég: mi a baj valójában a magyar futball utánpótlásával?

Addig beszélgetett a ChatGPT-vel, amíg az AI végül meggyőzte: ő valójában Neo a Mátrixból
