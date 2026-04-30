Elek Gábor csapata brutális KO-t mért ellenfelére

Az Esztergom 23 góllal nyert a már biztos kieső Kozármisleny otthonában a női kézilabda NB I csütörtöki mérkőzésén.

Az Európa Liga-elődöntős vendégeknél a válogatott beálló, Szmolek Apollónia hat, Varga Emília, Ballai Anna és Schatzl Natalie öt-öt góllal, Herczeg Lili 15 védéssel járult hozzá a vártnál is nagyobb különbségű sikerhez. A baranyaiaknál Scheffer Zsanett és Bréda Luca is hatszor talált be.

Köszönjük a hazaiaknak, hogy átrakták a mérkőzést egy nekünk kedvező időpontra. Nekünk nagyon kellettek még a pontok. Tudtuk, a védekezésre kell helyeznünk a hangsúlyt, ami sikerült is

– mondta Elek Gábor.

Ezzel a győzelemmel szinte biztos, hogy a negyedik helyen végez az Esztergom.

Női kézilabda NB I Kozármisleny KA-MOL Esztergom 18-41 (7-25)