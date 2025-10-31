Halloweenkor akartak terrortámadást elkövetni Michiganben

Halloween napjára tervezett terrortámadás előkészületének gyanújával többeket letartóztattak Michigan államban – jelentette be Kash Patel, az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) igazgatója pénteken.

A hatóság vezetője a közösségi médiában közzétett közleményében azt írta, hogy „ezen a reggelen az FBI elhárított egy lehetséges terrortámadást, valamint letartóztatott több egyént Michiganban, akik a feltételezés szerint erőszakos támadást terveltek ki Halloween hétvégéjére”.

Kash Patel köszönetet mondott az FBI ügynökeinek az eset feltárásáért és munkájukért, az ügyről pedig későbbre ígért részleteket.

Az Egyesült Államokban Halloweenkor, amely Mindenszentek napjához kapcsolódik, széles körben tartanak baráti összejöveteleket, ami az ijesztgetésről szól, az emberek jelmezt viselnek, a gyerekek pedig édességeket kapnak.

(MTI)