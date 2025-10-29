A Boszniában kémkedés gyanújával előállított magyar magánnyomozók egy kitalált célszemélyről meséltek a helyi rendőröknek

Üzleti célú magánnyomozás keretében egy célszemély titkos megfigyelésére utazott Bosznia-Hercegovinába Baráth György és társa, akiket a kémkedés gyanúja miatt tartóztatott fel a helyi rendőrség.

A boszniai rendőrség a múlt csütörtökön az MTI-nek azt állította, hogy mindkét magyar állampolgárt őrizetbe vették, és vizsgálják azt is, hogy törvényesen, vagy illegálisan léptek-e az országba. Később derült ki, hogy nem volt szó letartóztatásról, szabadon távozhattak az országból.

Nem kémkedtünk, hanem titkos magánnyomozást folytattunk

– mondta a Telexnek a 73 éves Baráth György, aki évtizedek óta privát nyomozóirodát működtet.

Baráth a megbízásról nem árult el részleteket.

Titok, hogy ki a megbízó. Titok, hogy mi a feladat. Az is titok, hogy mi a munkánk eredménye és azzal mihez kezd a megbízó, monda a titkosszolgálati háttérrel rendelkező magánnyomozó.

Annyit azonban elmesélt, hogy kollégájával együtt a Bosznia északkeleti részén elterülő Majevica-hegység lábánál, a Jala folyó partján fekvő Tuzla városában szálltak meg, az országba október 20-án érkeztek. A Bosznia-hercegovinai Föderáció tuzlai kantonjában lévő Banovići nevű kisvárosban dolgoztak, ami inkább városias jellegű falunak nevezhető.

Nincsenek turisztikai látványosságok, nincsenek turisták. Ez a munkánk szempontjából azért nem volt túl jó, mert látszott rajtunk, hogy külföldiek, idegenek vagyunk

– magyarázta, szemet is szúrtak valakinek, aki értesítette a rendőröket.

Barát elmondása szerint a rendőrökkel is közölték, hogy magánnyomozást végeznek. A hatóság a kocsijukat is ellenőrizte, ahol egy fényképezőgép mellett két rejtett kamera is volt.

Az igazoltatás után a rendőrök arra kérték őket, hogy menjenek velük a helyi rendőrségre. Ott meghallgatták őket, de Baráth ott sem árulta el sem a megbízó, sem a célszemély nevét. Ehelyett állítása szerint egy fedősztorit adott elő arról, hogy magánnyomozóként mégis mit keresnek Banovićiben.

Nyilván nem fedhettem fel a megbízót, sem azt, hogy ki valójában a célszemély. Azt mondtam, hogy egy Kovács István nevű férfit keresünk, akiről csak egy személyleírást tudunk. Őt kell megfigyelnünk. A telefonom elkérték, de szerencsére ekkor már ki voltak törölve a képek

– mesélte a magánnyomozó.