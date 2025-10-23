bosznia-hercegovinakémkedésőrizetbe vétel
Két magyart vettek őrizetbe kémkedés gyanúja miatt a bosnyák hatóságok

2025. 10. 23. 17:59

Kémkedés gyanújával őrizetbe vettek két magyar állampolgárt Bosznia-Hercegovinában – erősítette meg a boszniai rendőrség csütörtökön az MTI-nek.

A két férfit a kelet-boszniai Tuzlában fogták el, miután olyan bejelentés érkezett egy helyi lakostól, hogy gyanúsan viselkedő személyeket látott. A rendőrség a férfiakat átadta a külföldiekkel foglalkozó szolgálatnak, bosznia-hercegovinai tartózkodásuk okait a Tájékoztatási-biztonsági Ügynökség is vizsgálja.

A rendőrség tájékoztatása szerint a 73 éves G. B. és a 63 éves J. G. azt mondta, hogy október 20-án lépett be Bosznia-Hercegovinába. A hatóságok azt is vizsgálják, hogy törvényesen vagy illegálisan léptek-e be az országba, és miért utaztak oda.

Az állami nyomozóhivatal (SIPA) szóvivője megerősítette, hogy elfogtak két magyar állampolgárt, és az ügynökség nyomozást indított.

