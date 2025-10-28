A TikTokon keresett bérgyilkost egy férfi, a célpont az amerikai igazságügyi miniszter volt

Bérgyilkosságra való felbujtás miatt tartóztattak le az amerikai hatóságok egy férfit, aki Pam Bondi igazságügyi miniszter meggyilkolásáért pénzt ajánlott egy videóban – derül ki egy hétfőn közzétett bírósági dokumentumból.

Az amerikai Szövetségi Nyomozó Irodának (FBI) a törvényszékhez eljutatott vizsgálati irata szerint a minnesotai illetőségű, 30 éves Tyler Avalos 45 ezer dollárt (15 millió forint) ajánlott fel a TikTokra feltöltött videójában annak, aki végez az igazságügyi miniszterrel. A felvétel Bondi arcképét célkeresztben ábrázolta, a feliratban többi között az olvasható, hogy

Körözés alatt: Pam Bondi – Díj: 45 000 dollár – Élve vagy halva (lehetőség szerint holtan).

A TikTok-videóra egy felhasználó hívta fel a figyelmet, és annak nyomán indult nyomozás, amely elvezetett a videót készítő férfihoz, akit St. Paul városában még csütörtökön őrizetbe vettek – írja az MTI.

Az FBI az esetet szövetségi bűncselekményként kezeli, a nyomozók a kormányzat egy tagjának meggyilkolására szóló felhívást nem tekintik viccelődésnek.

A nyomozati anyagból kiderül, hogy a cselekménnyel gyanúsított Tyler Avalos ellen korábban is zajlott eljárás erőszakos cselekmények miatt.

Az interneten bérgyilkost keresni bizarr, de nem új ötlet, erről korábban egy hosszabb cikkben is írtunk.