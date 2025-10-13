Gázai tűzszünet: képeken Donald Trump „élete legnagyobb alkuja”

Hétfőn este az egyiptomi Sarm es-Sejkben Donald Trump amerikai elnök, Recep Tayyip Erdogan török államfő, Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnök és Tamím bin Hamad Ál Száni katari emír aláírták a gázai tűzszüneti megállapodást. Trump az aláírást követően elmondta, élete során már több alkut hozott tető alá, ám a mostanit tartja mindegyik közül a legnagyobbnak. A helyszínen lévő Orbán Viktort nagyszerű vezetőként jellemezte. Galéria.

