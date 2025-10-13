galériagázatűzszünetegyiptom
Nagyvilág

Gázai tűzszünet: képeken Donald Trump „élete legnagyobb alkuja”

Chip Somodevilla/Getty Images)
admin Rugli Tamás
2025. 10. 13. 20:37
Chip Somodevilla/Getty Images)
Hétfőn este az egyiptomi Sarm es-Sejkben Donald Trump amerikai elnök, Recep Tayyip Erdogan török államfő, Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnök és Tamím bin Hamad Ál Száni katari emír aláírták a gázai tűzszüneti megállapodást. Trump az aláírást követően elmondta, élete során már több alkut hozott tető alá, ám a mostanit tartja mindegyik közül a legnagyobbnak. A helyszínen lévő Orbán Viktort nagyszerű vezetőként jellemezte. Galéria.
12 fotó

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Családja körében készültek fotók a magyar állampolgárságú túszról, aki két év után szabadult a Hamász fogságából
Trump az ukránok által kért Tomahawk-rakétákról: „Erről beszélnék Putyinnal is, legyünk méltányosak”
A Hamász megüzente Trumpnak, hogy a jövőben tartsa kordában Izraelt
Medvegyev durván megfenyegette Trumpot
Aláírták a gázai tűzszüneti megállapodást
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik