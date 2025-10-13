Hétfőn egy kisrepülő az I-195-ös országútra zuhant Massachusettsben az USA-ban, a balesetben egy házaspár vesztette életét, írja a CBS.

A Massachusetts állami rendőrség szerint a fix szárnyú, egy motor által hajtott gép törzse helyi idő szerint reggel a fűvel borított részen landolt a sávok között, majd lángba borult. A repülő egyes részeit a környező erdőben találták meg.

A Bristol megyei ügyész közlése szerint a 68 éves Thomas Perkins és 66 éves felesége, Agatha Perkins vesztette életét a balesetben. Mindketten Middletownból, Rhode Island államból származtak. A gép törzsében találták meg az áldozatokat, akiket a helyszínen halottnak nyilvánítottak.

A kerületi ügyész szerint a lezuhant gép egy darabja eltalált egy nőt, aki az autópályán haladt. A kocsija megrongálódott, de a sérülései nem életveszélyesek, jelenleg kórházban kezelik.

A Nemzeti Közlekedésbiztonsági Tanács (NTSB) vizsgálja a baleset körülményeit. A hatóság szerint a Socata TBM-700 típusú repülőgép a New Bedford Regionális Repülőtérről indult. A repülő valószínűsíthetően itt akart leszállni, de az első információk szerint a pilóta erről nem értesítette előre a repteret.