Hatan meghaltak Ágostonlaknál, egy fiatal család és egy fiatal munkásokat szállító autó ütközött frontálisan

Hatan meghaltak, és egy hétéves gyerek súlyos sérüléseket szenvedett abban a frontális balesetben, amely szerda este történt a breznóbányai járásban – jelentette a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség a besztercebányai kerületi rendőrség közlésére hivatkozva.

A tragikus kimenetelű baleset az I/66-os úton, Helpa Ágostonlak települések között történt, ahol két személyautó karambolozott frontálisan. A szlovák hatóságok közlése szerint a balesetben hat személy a helyszínen meghalt, egy 7 éves gyereket pedig súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba.

A Paraméter azt írja, hogy egyik autóban egy fiatal család utazott, a másikban pedig fiatal férfiak, akik munkából tartottak hazafelé. Azt írták, hogy a breznói járásbeli Šumiac községből származtak az áldozatok: egy 36, egy 35, egy 23, egy 28 és egy 20 éves személy, valamint egy 14 éves fiú. A súlyos sérüléseket szenvedő hétéves kisfiút megműtötték, jelenleg az intenzíven van.