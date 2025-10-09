tragédiahalálos balesetágostonlak
Hatan meghaltak Ágostonlaknál, egy fiatal család és egy fiatal munkásokat szállító autó ütközött frontálisan

admin Kolontár Krisztián
2025. 10. 09. 13:05

Hatan meghaltak, és egy hétéves gyerek súlyos sérüléseket szenvedett abban a frontális balesetben, amely szerda este történt a  breznóbányai járásban – jelentette a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség a besztercebányai kerületi rendőrség közlésére hivatkozva.

A tragikus kimenetelű baleset az I/66-os úton, Helpa Ágostonlak települések között történt, ahol két személyautó karambolozott frontálisan. A szlovák hatóságok közlése szerint a balesetben hat személy a helyszínen meghalt, egy 7 éves gyereket pedig súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba.

A Paraméter azt írja, hogy egyik autóban egy fiatal család utazott, a másikban pedig fiatal férfiak, akik munkából tartottak hazafelé. Azt írták, hogy a breznói járásbeli Šumiac községből származtak az áldozatok:  egy 36, egy 35, egy 23, egy 28 és egy 20 éves személy, valamint egy 14 éves fiú.  A súlyos sérüléseket szenvedő hétéves kisfiút megműtötték, jelenleg az intenzíven van.

