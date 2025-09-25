tragédia4-es főútkarcaghalálos baleset
Frontális baleset Karcagnál, egy 25 és egy 42 éves férfi meghalt

admin Kolontár Krisztián
2025. 09. 25. 12:37

Tragikus kimenetelű baleset történt csütörtök reggel a 4-es főúton, Kisújszállás és Karcag között. Egy személygépkocsi közlekedett Debrecen irányából Kisújszállás felé. A 158. kilométerszelvényben előzésbe kezdett, majd áttért a menetiránya szerinti bal oldali sávba, ahol frontálisan ütközött a szemből érkező tehergépkocsival.

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztálya megkeresésünkre azt közölte, hogy a személyautó 25 éves sofőrje, és 42 éves férfi utasa olyan súlyos sérülést szenvedtek, hogy a helyszínen meghaltak. A teherautó sofőrje nyolc napon belül gyógyuló sérülést szenvedett.

