FSZB: zsidó vallási épületek ellen terveztek terrortámadást Oroszországban a palesztinok érdekvédelme ürügyén

Zsidó vallási létesítmények elleni terrortámadásokat akadályoztak meg az orosz hatóságok Krasznojarszkban és Pjatyigorszkban – közölte a TASZSZ orosz állami hírügynökséggel hétfőn az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) közkapcsolati központja.

Az FSZB szerint Krasznojarszkban

két közép-ázsiai illetőségű személyt vettek őrizetbe, aki egy házi készítésű robbanószerkezet készült felrobbantani a városi zsinagógában.

Pjatyigorszkban egy orosz állampolgárt fogtak el, aki gyújtókeverékkel töltött palackokkal szándékozott megdobálni a zsidó vallási közösség épületét. Tőle két kést és kommunikációs eszközöket is lefoglaltak, amelyek segítségével a Telegramon egy külföldi koordinátorral folytatott levelezést találtak.

Az FSZB szerint ezeket a terrorcselekményeket a palesztinok érdekvédelme ürügyével készítették elő, a terroristák azonban a nemzetek közötti ellentéteket szándékoztak felszítani, és olyan tömeges tüntetéseket akartak kiprovokálni Oroszország-szerte, mint amilyenek 2023 októberében Dagesztánban történtek. A szolgálat szerint az akkori eseményeket külföldről, a Telegramon koordinálták.

A gyanúsítottak ellen terrorcselekmény előkészítése címén indult büntetőeljárás.

Múlt héten Nagy-Britanniában, egy manchesteri zsinagógában követettek el terrortámadást.

